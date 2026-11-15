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الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري

  • 15 نوفمبر 2026
  • 02:24
الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري

خبرني - بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع رئيس مؤسسة "صفر نفايات" التركية، صمد آغيرباش، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وتطوير الشراكات الثنائية في القضايا البيئية، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وأكد سليمان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في مجال "صفر نفايات"، ولا سيما في مجالات تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ الممارسات البيئية السليمة، وتغيير السلوكيات المتعلقة بإدارة النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في هذا المجال بما يسهم في دعم جهود الأردن لتحقيق أهدافه البيئية والمناخية، وبما يتواءم مع أولويات المساهمة المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0).

من جانبه، أكد آغيرباش أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة النفايات وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك للبدء بإعداد مذكرة تفاهم شاملة قبل نهاية العام الحالي، تتضمن مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية لفرز النفايات، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وإيجاد فرص عمل خضراء.

كما اتفقا على تعزيز تبادل الزيارات والخبرات خلال عام 2027، بما في ذلك زيارة وفد تركي إلى العاصمة عمّان في كانون الثاني المقبل، لاستكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم وبحث إطلاق مشاريع ريادية مشتركة، إلى جانب مشاركة وزير البيئة في منتدى "صفر نفايات" الدولي، المقرر عقده في تركيا خلال شهر حزيران 2027.

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