البحرية الإيرانية: نيران في 3 ناقلات اصطدمت بألغام في مضيق هرمز

خبرني - نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها إن ثلاث ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران، السبت، بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأصيبت ناقلة بلغم بحري في شرق مضيق هرمز صباح السبت، بينما اصطدمت ناقلتان أخريان بألغام في وقت لاحق .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري قولها عن الواقعة التي حدثت في المساء "ناقلتان مخالفتان... كانتا تحاولان التسلل عبر مسار محظور في مضيق هرمز عندما اصطدمتا بألغام بحرية وانفجرتا واشتعلت فيهما النيران".

وتفرض إيران قيودا على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وتشن هجمات على سفن تقول إنها تنتهك هذه القيود، في إطار سعيها لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي وممارسة ضغوط على الولايات المتحدة.