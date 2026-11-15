تصفيات أمم إفريقيا: الجزائر تعزز آمالها بالتأهل بفوز صعب على توغو

خبرني - عزّز المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه التوغولي 1-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

وسجّل رامي بن سبعيني هدف الفوز للجزائر في الشوط الثاني (76).

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، معززا صدارته للمجموعة التاسعة أمام زامبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها مع بوروندي 1-1، فيما تأتي توغو ثالثة بثلاث نقاط، وبوروندي رابعة بنقطتين.

وعانى "محاربو الصحراء" في اختراق الدفاع التوغولي المنظم خلال الشوط الأول، إذ نجح الضيوف في إغلاق المساحات والحد من خطورة أصحاب الأرض، رغم استحواذ الجزائر على الكرة في فترات من اللقاء.

وبعد الاستراحة، رفع المنتخب الجزائري من وتيرة هجماته، وأجرى مدربه إبراهيم حمداني عدة تبديلات هجومية بإشراك سعدي رضواني ومحمد الأمين عمورة وفارس شايبي، بحثا عن هدف التقدم.

وجاءت المكافأة في الدقيقة 76، عندما نجح بن سبعيني في هز الشباك، مستفيدا من تمريرة حاسمة لأنيس حاج موسى.

وانتزع المنتخب الأنغولي فوزا متأخرا ومثيرا من ضيفه جنوب السودان 2-0، بعدما سجّل هدفين في الوقت بدل الضائع، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل الهدفين البديلان شيكو بانزا (90+2) وميرو (90+8).

وبدا منتخب أنغولا في طريقه إلى تعادل سلبي محبط، رغم خوض منافسه معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعدما تلقى المدافع أنجيلو جيريغا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 48، بسبب سلوك غير رياضي.

وكثّف أصحاب الأرض محاولاتهم الهجومية للاستفادة من التفوق العددي، وأجرى المدرب أليو سيسيه عدة تبديلات لفك التكتل الدفاعي لجنوب السودان، كان أبرزها إشراك بانزا في الدقيقة 53 وميرو في الدقيقة 65.

ورفع المنتخب الأنغولي رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، ليتساوى مع مصر في صدارة المجموعة الثانية، مع أفضلية الأهداف لمصلحة "الفراعنة".

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل جنوب السودان الترتيب من دون نقاط، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

وارتقت أوغندا إلى صدارة المجموعة الثامنة بتعادلها مع بوتسوانا 1-1.

وتحتل أوغندا المركز الأول برصيد خمس نقاط أمام ليبيا الثانية (4) وبوتسوانا الثالثة (3)، فيما تقبع تونس في المركز الرابع والأخير مع نقطتين.ش