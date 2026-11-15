منتخب الكراتيه يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم للقتال الجماعي

خبرني - غادر وفد المنتخب الوطني للكراتيه، السبت، متوجها إلى مدينة هانجزو الصينية، للمشاركة في بطولة العالم للقتال الجماعي للرجال التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل.

ويترأس الوفد رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه حسن مسعود، ويضم عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات الوطنية فراس حسونة، والمدرب حسين روحاني، والمعد البدني أحمد بلال، والمعالج أحمد المحاميد.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني 8 لاعبين هم: محمد الجعفري، وعفيف غيث، وعبدالله حماد، وخميس أبو حوسة، ووليد قطامش، وأمين المغربي، وسيف بني فارس.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات إيطاليا وجورجيا وتونس وتشيلي، في مواجهة منتخبات تسعى جميعها للمنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وقال مسعود إن الاتحاد استكمل التحضيرات اللازمة للمشاركة، معربا عن أمله بتحقيق إنجاز يختتم به المنتخب العام الحالي، ويعكس مستوى الكراتيه الأردنية دوليا.

بدوره، أشار حسونة إلى استكمال ترتيبات إقامة المنتخب في مدينة هانجزو وتأمين احتياجاته، بما يسهم في تجاوز آثار السفر وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين .

وأكد المدير الفني للمنتخب محمد فتيان جاهزية اللاعبين لخوض المنافسات، مشيرا إلى أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أداء قوي والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة، ورفع علم الأردن عاليا.