دوري الأمم: خسارة مذلة للبرتغال على أرضها في مستهل مبارياتها بعد اعتزال رونالدو دوليا

خبرني - مُنيت البرتغال حاملة اللقب بخسارة مذلة في مستهل مبارياتها بعد اعتزال نجمها كريستيانو رونالدو دوليا وجاءت على أرضها امام الدنمارك 1-4 السبت، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ (43 من ركلة جزاء) وراسموس هويلوند (50 و57) ويواكيم أندرسن (75) أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر (90+4).

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات تواليا، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة والتي استعادت توازنها بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزها على ويلز 3-1 وفي وقت سابق.

وتلتقي الدنمارك مع ضيفتها النروج في الجولة السادسة الاخيرة حيث ستحسم بطاقة التأهل الثانية بين هذين المنتخبين، لمرافقة البرتغال الضامنة تأهلها باحتلالها للمركز الاول برصيد 12 نقطة، علما أنها كانت تحتاج إلى نقطة يتيمة لاحكام قبضتها على الصدارة.

على ملعب براغا وتحت الأمطار، كرّمت البرتغال نجمها رونالدو (41 عاما)، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قبل انطلاق المباراة، حيث دخل اللاعبون إلى أرض الملعب مرتدين قمصانا تحمل الرقم سبعة، وهو الرقم الخاص برونالدو.



وكان نجم النصر السعودي قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خلافه مع مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيزوس في أيلول/سبتمبر.

شارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، ومضى ليحقق أرقاما قياسية عالمية في عدد الأهداف والمشاركات على المستوى الدولي، حيث خاض 234 مباراة بقميص بلاده، سجل خلالها 146 هدفا.

واستعادت النروج توازنها بفوزها على ويلز بثلاثية تناوب على تسجيلها أنتونيو نوسا (59) والبديل أندرياس شيلدروب (68) وإرلينغ هالاند (88 من ركلة جزاء)، فيما سجّل ديفيد بروكس هدف ويلز الوحيد (79).

وثأر المنتخب الإسكندنافي الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم باقصائه نظيره البرازيلي بطل العالم خمس مرات من ثمن النهائي، من خسارته على أرض ويلز 1-2 ذهابا.

ويتبقى لزملاء هالاند مباراة واحدة في ختام دور المجموعات أمام الدنمارك الثلاثاء، ستكون حاسمة على بطاقة التأهل الثانية.

ومنذ انتهاء مشوارهم في مونديال 2026، عانى النروجيون من ناحية النتائج حيث خسروا ثلاث مباريات متتالية في دوري الأمم، ودخلوا مواجهة السبت وبرصيدهم ثلاث نقاط فقط من أصل 12 ممكنة.

وبعد شوط أول انتهى بتعادل سلبي، افتتح نوسا التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع ويلز إثر ركلة ركنية، فسيطر عليها بصدره قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى (59).

وعزّزت النروج تقدمها بهدف ثانٍ، بعدما مرر هالاند كرة بلمسة ذكية نحو القائم البعيد، تابعها البديل شيلدروب في الشباك من مسافة قريبة (68).

وقلّصت ويلز الفارق، بعدما تبادل بروكس الكرة مع زميله داخل منطقة الجزاء، ليتجاوز المدافع النروجي كريستوفر أيير ويرفع الكرة من فوق الحارس إلى الشباك (79).

وحصلت النروج على ركلة جزاء بعدما تعرّض شيلدروب للعرقلة، فانبرى هالاند إليها بنجاح ليضمن فوز بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.