لماذا نحب القهوة المرّة رغم طعمها؟

خبرني - قد تكون القهوة السوداء من أكثر الأمثلة وضوحاً على تغيّر أذواقنا مع الوقت؛ فمرارتها قد لا تكون مستساغة في البداية، لكن كثيرين يتعلمون الاستمتاع بها تدريجياً. والسبب قد لا يتعلق بالتعود على المذاق وحده، بل بحوار كيميائي خفي بين الأمعاء والدماغ.

فقد اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) مساراً للدوبامين يساعد الدماغ على تعلم تفضيل أطعمة ونكهات معينة، استناداً إلى المعلومات التي تصله من الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Nature"، لتسلط الضوء على دور مختلف للدوبامين، يتجاوز الاستجابة السريعة للمكافآت.



كيف تتواصل الأمعاء مع الدماغ؟

يُعرف الدوبامين بدوره في التحفيز والمكافأة والتعلم، لكن الباحثين ركزوا هذه المرة على إشارات أبطأ تنشأ استجابة لما يحدث داخل الجهاز الهضمي.

فعندما تصل العناصر الغذائية، مثل السكر والدهون، إلى الأمعاء، ترصدها مستشعرات متخصصة وترسل معلومات إلى الدماغ، حيث تحفز استجابة دوبامينية قد تستمر عدة دقائق.

ولدراسة هذه العملية، أدخل العلماء مواد غذائية مباشرة إلى معدة الفئران، شملت ماءً محلى بالسكر ومشروباً يشبه الحليب المخفوق، مع مراقبة نشاط الدوبامين في الدماغ.

وكشفت التجارب عن استجابة ممتدة في منطقة تُعرف باسم "اللوزة القاعدية الجانبية"، وهي منطقة تشارك في التعلم وتكوين الروابط بين التجارب ونتائجها.

كيف يتعلم الدماغ حب الأطعمة؟

لم يكتف الباحثون برصد نشاط الدوبامين، بل اختبروا تأثيره في التفضيلات الغذائية. فعندما عطّلوا المسار العصبي المكتشف لدى الفئران، ظلت الحيوانات تتناول الطعام بصورة طبيعية، لكنها فقدت قدرتها على تعلم تفضيل نكهة جديدة مرتبطة بالحصول على السعرات الحرارية.

وفي تجربة عكسية، حفّز العلماء ألياف الدوبامين اصطناعياً بعد أن تذوقت الفئران نكهة لا تحتوي على سعرات حرارية. والنتيجة أن الحيوانات طورت تفضيلاً لهذه النكهة رغم غياب المكافأة الغذائية.

وتشير النتائج إلى أن الدوبامين البطيء يساعد الدماغ على ربط مذاق الطعام بفوائده الغذائية، ما يفسر كيف يمكن أن تتحول نكهة غير محببة إلى مصدر للمتعة مع تكرار التجربة.

اكتشاف غير متوقع في الجانب الأيسر من الدماغ

بحث الفريق أيضاً عن أدلة مماثلة لدى البشر، من خلال تحليل دراسات سابقة استخدمت تقنيات تصوير الدماغ.

وأظهرت النتائج استجابة في المنطقة نفسها بعد تناول مشروبات غنية بالسعرات الحرارية أو الغلوكوز، مع ملاحظة لافتة: كان النشاط أقوى في الجانب الأيسر من اللوزة القاعدية الجانبية مقارنة بالجانب الأيمن، لدى البشر والفئران. ولا يزال العلماء يبحثون عن تفسير هذا الاختلاف بين نصفي الدماغ.

هل يمكن تغيير الأطعمة التي نحبها؟

يفتح الاكتشاف الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين الأمعاء والشهية والتفضيلات الغذائية، وربما تطوير طرق مستقبلية للتأثير في عادات الأكل.

ومن المجالات التي تثير اهتمام الباحثين أدوية "GLP-1" المستخدمة لعلاج السمنة والسكري، نظراً إلى تأثيرها في الشهية والسلوك الغذائي. لكن الدراسة لم تختبر هذه الأدوية، ولا يزال احتمال تأثيرها في مسار الدوبامين المكتشف مجرد فرضية تحتاج إلى البحث.

ويرى الباحثون أن فهم كيفية انتقال إشارات الغذاء من الأمعاء إلى الدماغ قد يساعد مستقبلاً على تغيير التفضيلات الغذائية نفسها، بدلاً من الاكتفاء بتقليل الشعور بالجوع.

وبذلك، قد لا تكون الأطعمة التي نحبها مجرد مسألة ذوق شخصي، بل نتيجة عملية تعلم مستمرة يشارك فيها الجهاز الهضمي والدماغ معاً.