الذهب بعد الخسارة

مساء الثلاثاء في داكار، خرجت لاعبة أردنية من نزال ربع النهائي خاسرة أمام لاعبة من السنغال، وخسرت زميلتها في الدور نفسه أمام لاعبة من إيران.

في الليلة نفسها رفع فتى أردني ذراعيه بأول ذهبية أردنية في تاريخ أولمبياد الشباب، بعد أربعة انتصارات متتالية.

ذهبت العناوين إلى الفتى، وهذا طبيعي.

في اليوم التالي أضاف فتى آخر الذهبية الثانية في وزن أعلى.

يوم الخميس عاد الأربعة إلى الحصيرة في منافسة الفرق المختلطة: الفتيان الفائزان واللاعبتان الخاسرتان.

فازوا على السنغال، ثم على السعودية، ثم على تركيا في النهائي، وخرجوا بالذهبية الثالثة.

هكذا وضع الأردن نفسه في صدارة جدول ميداليات التايكواندو لأول مرة، وختم المشاركة بثلاث ذهبيات وفضية في الجودو.

ذكر أحد التقارير أنها أكبر حصيلة أردنية في نسخة أولمبية واحدة، للكبار والشباب، ولم أقف على مصدر ثان يؤكد ذلك.

هنأ ولي العهد الأبطال والبطلات، وهنأ رئيس الوزراء، وكان ذلك مستحقاً.

التهنئة تصل إلى الهاتف في ثوان، والحصيرة تصل إلى الحي في سنوات.

سأل كاتب آخر هذا الأسبوع: هل يتفوق الأردنيون في الألعاب القتالية لأنها فردية، ولأن العمل الجماعي أصعب علينا؟

جاء الجواب يوم الخميس، وفي الرياضة نفسها: ذهبية جماعية.

لولا الفرق المختلطة لعادت اللاعبتان بلا ميدالية في السجل.

الفريق المختلط يبقي من خسر على الحصيرة ويمنحه دوراً.

هذه هي المؤسسة التي يبحث عنها السؤال: مكان لا يخرج منه الخاسر بعد أول خسارة.

قبل عشر سنوات، في ريو، جاءت الذهبية الأولمبية الأردنية الوحيدة حتى اليوم من الرياضة نفسها.

ثم فضية في طوكيو، وبرونزية في الكاراتيه، وفضية في باريس: أربع ميداليات أولمبية، ثلاث منها من التايكواندو.

هذا تقدير لا خبر: الذهب يخرج من المكان الأقل كلفة، فالحصيرة صالة صغيرة، والمسبح يحتاج إلى مساحة وكلفة أكبر.

تحفظ الصحافة أسماء الفائزين وتنسى أسماء الصالات، والصالة وحدها تبقى حين تنتهي الفرحة.

أسئلة الشخصية الأردنية تحتاج إلى أرقام الصالات قبل أي تأمل في طبائعنا.

المطلوب مقاييس صغيرة: قاعة نزال في كل محافظة تفتح بعد الظهر لأطفال المدارس، وإعلان رسمي بعدد الحصائر وكلفة الواحدة، وسطر في بيان كل إنجاز باسم الصالة الأولى والمدرب الأول.

المؤشر الذي يغير الحكم: قاعة تفتح للأطفال في محافظة بعيدة عن عمان قبل نهاية الشتاء.

من يخسر على حصيرة اليوم قد يربح عليها غداً، شرط أن توجد الحصيرة غداً!

