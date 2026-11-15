إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بأمريكا رغم استئناف السفر

خبرني - ألغت شركات طيران كبرى اليوم السبت أكثر من 4500 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 4400 رحلة أخرى في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التعافي من أطول توقف على مستوى البلاد للرحلات الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقدم مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد اعتذاره عن هذا الاضطراب، مشيرا إلى أن النظام أصبح مستقرا وأنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير بحلول نهاية غد الأحد.

وأصدرت الإدارة أمس الجمعة قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريبا لمدة خمس ساعات تقريبا.

واضطر ذلك شركات الطيران إلى إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف في أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة البيت الأبيض إلى عقد اجتماع طارئ في غرفة العمليات أمس، كما بدأت وكالات اتحادية جهودا حثيثة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني.

وقال وزير النقل شون دافي اليوم إن تركيب شركة (إل.ثري.هاريس)، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، جهاز توجيه جديدا واحدا على الأقل في منشأة نائية هو ما تسبب في هذا الاضطراب.



وأضاف في مؤتمر صحفي "نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المُثبِّت التابع لشركة إل.3..هاريس، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل".

ولم ترد إل.ثري.هاريس بعد على طلب للتعليق. وانخفضت أسهمها بنحو أربعة بالمئة في أحدث تداولات بعد إغلاق السوق أمس.



أحمال بيانات زائدة

أدى هذا العطل إلى إثقال كاهل مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات. وقال دافي "كنا نتلقى أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، مما تسبب في مشكلات في اتصالاتنا مع الطائرات، وتسبب أيضا في بعض الاضطرابات في عمل راداراتنا".

وأثرت المشكلة على الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزا للطيران في أنحاء البلاد، وهي مرافق تابعة لإدارة الطيران الاتحادية تتحكم في الطائرات خلال مرحلة الطيران العادية للرحلة.

وقال بيدفورد إن الإدارة أمرت بوقف الإقلاع من المطارات تحسبا لفقدان أحد مراكز الاتصالات بالكامل. وأضاف بيدفورد "لم تتوقف أي منشأة عن العمل. ولم نفقد أي شيء بشكل كامل".

وقالت الإدارة إنها تجري اختبارات إضافية مع شركة إل.ثري.هاريس لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية.



وألغت شركات يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز نحو 20 بالمئة من رحلاتها اليوم، في حين ألغت جيت بلو 40 بالمئة. وأصدرت شركات طيران إعفاءات تسمح للركاب بإعادة حجز رحلاتهم لتواريخ لاحقة دون تكلفة.

وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الاتحادية رفعت في نهاية المطاف أمر التوقف عن الإقلاع مساء أمس، لم تنته بعد الاضطرابات التي يواجهها الركاب إذ لا يزال عشرات الآلاف منهم عالقين في مطارات بأنحاء البلاد.

وتحاول شركات الطيران الحد من التكدس بالمطارات وتجهيز أطقم الطيران والموظفين الآخرين لاستئناف العمل بعد هذا الاضطراب الهائل.

وقال مسؤولان في شركتي طيران إن إدارة الطيران الاتحادية أصدرت أمر التوقف عن الإقلاع بسبب عطل أثر فيما يبدو على شبكة تتولى إدارة الترددات اللاسلكية الحيوية التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية للتواصل مع الطيارين. وتشرف إل.ثري.هاريس على الشبكة.



البحث عن تمويل لضبط الاستجابة للطوارئ

تعد المشكلة التي وقعت أمس أحدث وأكثر العلامات وضوحا على الضغوط التي يتعرض له نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة الذي يعاني من مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم، فضلا عن نقص يبلغ عدة آلاف من المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل أمس إلى تخصيص تمويل قيمته 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بزيادة على 30 مليار دولار طلبها في وقت سابق. وقال "هذه حالة طارئة".

وأوضح دافي أن المشكلة بدأت بعد ظهر أمس عندما واجهت مراكز مراقبة الحركة الجوية اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات.

ونظرا لأن الإدارة مسؤولة عن تأخير الركاب، فإن شركات الطيران غير ملزمة بتقديم تعويضات.

ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، حدث وقف الإقلاع الوحيد الآخر على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني) 2023 عندما أوقفت الإدارة الرحلات الداخلية 90 دقيقة تقريبا، مما أدى إلى تعطيل قرابة 11 ألف رحلة جوية.