ألمانيا.. عطل مايكروسوفت يتسبب بحالات تسمم بالكلور لحوالي 15 شخصا

خبرني - أفادت شبكة WDR الألمانية بأن عطلا في خدمة "Outlook" التابعة لشركة "مايكروسوفت" حال دون وصول تحذيرات عن ارتفاع مستوى الكلور في مسبح بمدينة برول الألمانية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر في مسبح فندق "لينغ باو" داخل متنزه "فانتازيالاند" بمدينة برول في ولاية شمال الراين-وستفاليا غربي ألمانيا.

وأوضحت شبكة WDR، نقلا عن إدارة المتنزه، أن نظام الجرعات الآلي ضخ كمية زائدة من الكلور في مياه المسبح، فيما أرسل نظام المراقبة تحذيرات بشأن تجاوز التركيز المسموح به، لكنها لم تصل بسبب تعطل خدمة البريد الإلكتروني.

وجاء في التقرير: "بسبب العطل، توقفت رسائل البريد الإلكتروني عن الوصول، ولذلك لم يلحظ أحد أن نظام المراقبة كان قد أرسل منذ فترة تحذيرا بشأن تجاوز التركيز المسموح به للمادة. فقد ضخت منظومة الجرعات الآلية كمية زائدة من الكلور في المسبح".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المصابين اشتكوا من تهيج في الجهاز التنفسي، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والإطفاء. ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، أحدهم بحالة متوسطة الخطورة وثلاثة بإصابات طفيفة، فيما تلقى بقية المصابين الرعاية الطبية في الموقع.

وأضافت WDR أن إدارة المتنزه أغلقت المسبح مؤقتا، لحين استبدال مياهه وإعادة فتحه أمام الزوار.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة "مايكروسوفت"، السبت 14 نوفمبر، استعادة خدماتها بعد عطل عالمي واسع النطاق شمل "Outlook" و"Teams" وخدمات "مايكروسوفت 365".

وأوضحت الشركة أن العطل نجم عن مشكلة تقنية مرتبطة بترقية سابقة لسعة الشبكة، ظهرت عقب إجراء تعديل لاحق، مؤكدة أنه لم يكن نتيجة هجوم سيبراني.