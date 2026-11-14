الخفقان المفاجئ وتسارع ضربات القلب.. متى ينذران بالخطر؟

خبرني - يشعر كثيرون بتسارع مفاجئ في ضربات القلب، أو بنبضات قوية تبدو كأنها تقرع داخل الصدر، وأحيانا بإحساس عابر بأن القلب توقف للحظة قبل أن يستأنف نبضه بقوة. وقد تحدث هذه الأعراض بعد شرب القهوة أو التعرض للتوتر أو قضاء ليلة بلا نوم كاف، لكنها قد تكون مؤشرا على اضطراب في ضربات القلب يحتاج إلى التشخيص والعلاج.

ويعرف هذا الإحساس طبيا بالخفقان، وهو الشعور بضربات القلب بصورة ملحوظة، سواء كانت سريعة أو قوية أو غير منتظمة. ولا يعني بالضرورة أن القلب ينبض بسرعة أكبر من الطبيعي، فقد يشعر الإنسان بضربات قوية رغم أن معدل نبضه طبيعي.

وتكمن أهمية التمييز بين الخفقان العابر والخفقان المرضي في تشابه الأعراض رغم اختلاف أسبابها، فبينما يرتبط بعضها باستجابة الجسم الطبيعية للمجهود أو الانفعال، ينشأ بعضها الآخر عن اضطرابات في الإشارات الكهربائية التي تنظم ضربات القلب.

أسباب غير متوقعة

يقول الدكتور زياد عيتاني، رئيس قسم القلب في مستشفى الفردان الطبي ونورث وسترن مديسن، في تصريحات للجزيرة نت، إن وجود الخفقان لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض في القلب، لكن تحديد سببه يوضح درجة الخطورة والحاجة إلى العلاج.

ويوضح عيتاني أن أسباب الخفقان تنقسم إلى 3 مجموعات، أولها عوامل مرتبطة بنمط الحياة، مثل التوتر والقلق والإفراط في الكافيين، والتدخين بمختلف أشكاله، وقلة النوم والإرهاق والجفاف، والمجهود البدني المفاجئ، مضيفا أن المجموعة الثانية تشمل مشكلات صحية لا تنشأ من القلب نفسه، لكنها تدفعه إلى زيادة معدل ضرباته، ومنها فقر الدم ونقص الحديد، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والحمى والالتهابات، وانخفاض سكر الدم، واضطراب الأملاح، خصوصا البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويشير إلى أن المجموعة الثالثة تضم اضطرابات في انتظام ضربات القلب، ومنها تسارع القلب فوق البطيني، وهو تسارع ينشأ من إشارات كهربائية في الأجزاء العلوية من القلب أو قربها، والرجفان الأذيني الذي يسبب نبضا غير منتظم، والرفرفة الأذينية والضربات المبكرة التي تحدث قبل موعد النبضة الطبيعية، موضحا أن بعض الاضطرابات قد يكون خطيرا، مثل تسارع القلب البطيني، الذي ينشأ من الحجرتين السفليتين للقلب، خصوصا لدى المصابين بأمراض قلبية سابقة.

لماذا يخفق القلب؟

ويوضح عيتاني أن الشعور بالخفقان يرتبط بالجهاز العصبي الذي ينظم ضربات القلب تلقائيا، موضحا أن التوتر والانفعال يزيدان إفراز هرمونات مثل الأدرينالين، ما يؤدي إلى تسارع النبض وزيادة قوة انقباض القلب حتى دون وجود مرض عضوي.

ويضيف أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة قد يزيد الإحساس بالخفقان، خصوصا عند الإفراط في تناوله أو وجود حساسية فردية تجاهه، مؤكدا أن القهوة ليست ضارة بالقلب بصورة مطلقة، وأن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

ويلفت إلى أن قلة النوم تؤثر أيضا في التوازن بين الجزء المسؤول عن تنشيط الجسم أثناء التوتر من الجهاز العصبي، والجزء الذي يساعد على إبطاء ضربات القلب أثناء الراحة، ما قد يزيد الشعور بالخفقان.

وينصح بالاعتدال في الكافيين، وتجنب مشروبات الطاقة عند تكرار الأعراض، والنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، وشرب الماء بكمية كافية وممارسة النشاط البدني بانتظام.

القهوة تحت الاختبار

تشير الأبحاث إلى أن العلاقة بين القهوة واضطرابات ضربات القلب أكثر تعقيدا من الاعتقاد الشائع بأن الكافيين يؤدي دائما إلى تسارع النبض.

ففي دراسة تجريبية نشرت عام 2023 في مجلة نيو إنغلاند الطبية (New England Journal of Medicine)، تابع باحثون 100 شخص بالغ تناولوا القهوة المحتوية على الكافيين أو امتنعوا عنها في أيام محددة، مع مراقبة نشاط القلب والنوم.

وأظهرت النتائج أن القهوة لم ترتبط بزيادة ذات دلالة إحصائية في الضربات المبكرة الناشئة من الأذينين، وهما الحجرتان العلويتان للقلب، لكنها ارتبطت بارتفاع متوسط الضربات المبكرة الناشئة من البطينين، وهما الحجرتان السفليتان، من 102 إلى 154 ضربة يوميا، وانخفاض مدة النوم بنحو 36 دقيقة.

النبض يكشف أسراره

يقول الدكتور عيتاني إن طريقة بداية الخفقان ونهايته ومدته وانتظام النبض أثناءه تساعد الطبيب في ترجيح السبب، موضحا أن ارتفاع النبض تدريجيا أثناء المشي أو صعود الدرج أو التوتر، ثم عودته تدريجيا إلى طبيعته عند الراحة، قد يشير إلى تسارع القلب الجيبي، وهو زيادة سرعة النبض مع استمرار عمل منظم ضربات القلب الطبيعي، لكن حدوثه دون مبرر واضح يستدعي البحث عن السبب.

ويضيف أن التسارع الذي يبدأ وينتهي فجأة قد يشير إلى تسارع القلب فوق البطيني، الذي يمكن أن يصيب أشخاصا لا يعانون من مشكلات في عضلة القلب أو صماماته، وقد تستمر نوباته ثواني أو ساعات.

ويشير إلى أن النبض السريع غير المنتظم قد يرتبط بالرجفان الأذيني أو الضربات المبكرة، بينما قد ينتج الإحساس بتوقف القلب للحظة ثم ضربة قوية عن نبضة مبكرة تتبعها فترة توقف قصيرة، مؤكدا أن هذه الأنماط ليست تشخيصا نهائيا، إذ ينبغي تسجيل النشاط الكهربائي للقلب أثناء النوبة كلما أمكن.

علامات تستدعي الطوارئ

يوضح عيتاني أن الخفقان المصحوب بألم أو ضغط في الصدر، خصوصا إذا امتد إلى الذراع أو الفك، أو بضيق تنفس شديد، أو دوخة حادة أو إغماء، يستدعي التقييم الطارئ، مؤكدا أن علامات الخطر تشمل أيضا تسارع النبض المستمر المصحوب بهبوط الضغط أو تعرق شديد، وظهور أعراض عصبية مفاجئة مثل ضعف أحد الأطراف أو اضطراب الكلام، مؤكدا ضرورة طلب الإسعاف فورا وعدم انتظار انتهاء الأعراض.

ويلفت إلى أهمية التقييم الطبي لدى المصابين بقصور القلب أو أمراض الصمامات واعتلال عضلة القلب، أو من لديهم تاريخ عائلي للموت القلبي المفاجئ، وكذلك المصابين بأمراض وراثية تؤثر في الإشارات الكهربائية المنظمة لضربات القلب.

وحذّر من الاعتقاد بأن اختفاء الخفقان يعني زوال المشكلة، لأن بعض اضطرابات ضربات القلب تنتهي تلقائيا لكنها تحتاج إلى التشخيص.

وتؤكد مراجعة علمية بعنوان "الخفقان: التقييم والعلاج والأجهزة الذكية القابلة للارتداء" (Palpitations: Evaluation, Management, and Wearable Smart Devices)، نشرت عام 2024 في مجلة طبيب الأسرة الأمريكي (American Family Physician)، الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، ضرورة التقييم العاجل عند ارتباط الخفقان بالإغماء أو ألم الصدر الناجم عن عدم وصول دم وأكسجين كافيين إلى عضلة القلب، أو وجود علامات اضطراب شديد في الدورة الدموية.

متى نحتاج إلى تخطيط القلب؟

يوضح الدكتور عيتاني أن تخطيط القلب الكهربائي يعد من الفحوصات الأولية المهمة لتقييم الخفقان، حتى لو كانت الأعراض متقطعة، وتزداد أهميته عند تكرار الخفقان أو حدوثه دون سبب واضح، أو ظهوره بصورة مفاجئة، أو ارتباطه بأعراض مقلقة، خصوصا لدى المصابين بأمراض قلبية سابقة.

ويضيف أن التخطيط يسجل النشاط الكهربائي للقلب ويساعد في كشف اضطرابات ضرباته، لكنه قد يظهر طبيعيا بين النوبات، دون أن يستبعد ذلك وجود اضطراب متقطع.

ويشير إلى أن الطبيب قد يستخدم جهاز هولتر لمراقبة ضربات القلب لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو أجهزة تسجيل أطول مدة عند تباعد النوبات، وقد يطلب تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية أو تحاليل الدم أو اختبار الجهد بحسب الحالة.

توصي المراجعة العلمية المنشورة في مجلة طبيب الأسرة الأمريكي عام 2024 بإجراء تخطيط القلب الكهربائي التقليدي، الذي يسجل نشاط القلب من 12 منظورا مختلفا، ضمن الفحوصات الأولية، واستخدام أجهزة محمولة لمراقبة ضربات القلب عند استمرار الأعراض دون تشخيص واضح.

ويشير عيتاني إلى أن الساعات الذكية قد تساعد في توثيق بعض النوبات، خصوصا الرجفان الأذيني، لكنها لا تغني عن التقييم الطبي، إذ قد تفوتها اضطرابات قصيرة أو تصدر تنبيهات غير دقيقة.

العلاج يبدأ بالتشخيص

يوضح عيتاني أن العلاج يعتمد على السبب، فقد يكفي تعديل نمط الحياة إذا ارتبط الخفقان بالتوتر أو الكافيين أو قلة النوم، بينما تتطلب الحالات الناتجة عن فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية والأملاح علاج المشكلة الأساسية.

ويضيف أن بعض اضطرابات ضربات القلب تحتاج إلى أدوية متخصصة أو القسطرة الكهربائية العلاجية، وهي إجراء يستخدم قسطرة لعلاج المناطق التي تسبب الإشارات الكهربائية غير الطبيعية، وقد تحقق الشفاء لدى كثير من المصابين بأنواع معينة من تسارع القلب فوق البطيني.

ويحذر من تناول أدوية خفض النبض دون استشارة الطبيب، مؤكدا أن التشخيص المبكر قد يمنع مضاعفات خطيرة، ويختتم بقوله: "لا تخافوا من الخفقان، ولكن لا تستهينوا به أيضا".