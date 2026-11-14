عطل مايكروسوفت.. 19 ساعة بلا بريد والفاتورة بالمليارات

خبرني - لم يكن تعطل خدمات مايكروسوفت عالميا مجرد انقطاع مؤقت للبريد الإلكتروني وأدوات العمل الرقمية، بل كشف حجم اعتماد الحكومات والمؤسسات والاقتصادات في عدد كبير من الدول على بنية تحتية تكنولوجية تديرها شركات محدودة.

وبينما أكدت الشركة أن الخلل تقني وليس ناتجا عن هجوم سيبراني، أثارت الأزمة تساؤلات تتجاوز أسباب العطل ومدة إصلاحه، لتطال أمن الخدمات الأساسية، والمرونة الاقتصادية، والاحتكار التكنولوجي، وقدرة الدول على ضمان استمرار مرافقها الحيوية عندما تتوقف أنظمة أحد مزوديها الرئيسيين.

وكان عطل تقني واسع قد تسبب في اضطراب عدد من خدمات مايكروسوفت حول العالم، شملت البريد الإلكتروني "أوتلوك" ومنصة "تيمز" وحزمة "مايكروسوفت 365" مما أعاق وصول المستخدمين إلى أدوات العمل والتواصل وتبادل الملفات.

وبدأت المشكلة الخميس الماضي، وأعلنت مايكروسوفت اليوم السبت استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل، بعد اضطراب استمر أكثر من 24 ساعة، وسط تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لهجوم سيبراني، خاصة مع اتساع نطاق الانقطاع وتأثر مؤسسات وشركات في دول مختلفة، لكن مايكروسوفت أكدت أنها لم ترصد مؤشرات على نشاط خبيث وراء الحادثة، وأن تحقيقاتها تركز على أسباب تقنية مرتبطة ببنيتها التحتية.

وعلى الصعيد المؤسسي والتشريعي، أدى توقف خدمات مايكروسوفت إلى اضطراب العمل والاتصالات في جهات حكومية حساسة، من بينها مقر رئاسة الوزراء ووزارات النقل والعدل والبيئة في بريطانيا، إضافة إلى مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) وبعض المحاكم في أستراليا وأوروبا، مما أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات القضائية وإرباك العمل التشريعي والقضائي في وقت حساس.

عطل يتجاوز حدود الشركة

وتناولت صحف عالمية بريطانية وأمريكية الحدث بالتعليق والتحليل.

وأشارت إلى أن الأزمة لم تقتصر على دولة أو قطاع بعينه. فقد طالت مؤسسات صحية وحكومية وتعليمية، ومحاكم وأجهزة شرطة، وشركات نقل وطيران، ومؤسسات مالية وتجارية في عشرات الدول.

وأظهر الانقطاع، الذي امتد لنحو 18 إلى 24 ساعة حسب التقديرات والتوقيتات الواردة في التغطيات الصحفية، مدى اتساع نطاق الخدمات المتأثرة بتوقف أنظمة مايكروسوفت.

وفي تقرير مشترك لهنري بيلوت وطاقم صحيفة "غارديان" في أستراليا، أعربت الشركة عن أسفها الشديد للاضطراب الذي أصاب المستخدمين والمؤسسات والشركات في أنحاء العالم، مؤكدة أنها عالجت المشكلة الأساسية وبدأت استعادة الخدمات تدريجياً.