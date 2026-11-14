عطل مايكروسوفت.. 19 ساعة بلا بريد والفاتورة بالمليارات

خبرني - لم يكن تعطل خدمات مايكروسوفت عالميا مجرد انقطاع مؤقت للبريد الإلكتروني وأدوات العمل الرقمية، بل كشف حجم اعتماد الحكومات والمؤسسات والاقتصادات في عدد كبير من الدول على بنية تحتية تكنولوجية تديرها شركات محدودة.
وبينما أكدت الشركة أن الخلل تقني وليس ناتجا عن هجوم سيبراني، أثارت الأزمة تساؤلات تتجاوز أسباب العطل ومدة إصلاحه، لتطال أمن الخدمات الأساسية، والمرونة الاقتصادية، والاحتكار التكنولوجي، وقدرة الدول على ضمان استمرار مرافقها الحيوية عندما تتوقف أنظمة أحد مزوديها الرئيسيين.
وكان عطل تقني واسع قد تسبب في اضطراب عدد من خدمات مايكروسوفت حول العالم، شملت البريد الإلكتروني "أوتلوك" ومنصة "تيمز" وحزمة "مايكروسوفت 365" مما أعاق وصول المستخدمين إلى أدوات العمل والتواصل وتبادل الملفات.
وبدأت المشكلة الخميس الماضي، وأعلنت مايكروسوفت اليوم السبت استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل، بعد اضطراب استمر أكثر من 24 ساعة، وسط تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لهجوم سيبراني، خاصة مع اتساع نطاق الانقطاع وتأثر مؤسسات وشركات في دول مختلفة، لكن مايكروسوفت أكدت أنها لم ترصد مؤشرات على نشاط خبيث وراء الحادثة، وأن تحقيقاتها تركز على أسباب تقنية مرتبطة ببنيتها التحتية.
وعلى الصعيد المؤسسي والتشريعي، أدى توقف خدمات مايكروسوفت إلى اضطراب العمل والاتصالات في جهات حكومية حساسة، من بينها مقر رئاسة الوزراء ووزارات النقل والعدل والبيئة في بريطانيا، إضافة إلى مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) وبعض المحاكم في أستراليا وأوروبا، مما أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات القضائية وإرباك العمل التشريعي والقضائي في وقت حساس.
وتناولت صحف عالمية بريطانية وأمريكية الحدث بالتعليق والتحليل.
وأشارت إلى أن الأزمة لم تقتصر على دولة أو قطاع بعينه. فقد طالت مؤسسات صحية وحكومية وتعليمية، ومحاكم وأجهزة شرطة، وشركات نقل وطيران، ومؤسسات مالية وتجارية في عشرات الدول.
وأظهر الانقطاع، الذي امتد لنحو 18 إلى 24 ساعة حسب التقديرات والتوقيتات الواردة في التغطيات الصحفية، مدى اتساع نطاق الخدمات المتأثرة بتوقف أنظمة مايكروسوفت.
وفي تقرير مشترك لهنري بيلوت وطاقم صحيفة "غارديان" في أستراليا، أعربت الشركة عن أسفها الشديد للاضطراب الذي أصاب المستخدمين والمؤسسات والشركات في أنحاء العالم، مؤكدة أنها عالجت المشكلة الأساسية وبدأت استعادة الخدمات تدريجياً.
وأوضحت مايكروسوفت أن الحادث لم يكن مرتبطا بهجوم إلكتروني أو بوكلاء الذكاء الاصطناعي، بل بمشكلة تقنية في البنية التحتية للشبكة.
ونقلت مجلة "تايم" عن منصة "داون ديتكتور" تسجيل بلاغات عن مشكلات في 74 دولة وإقليما، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاضطراب طال خدمات يستخدمها نحو نصف مليار شخص، وأنه أصاب قطاعات تمتد من الرعاية الصحية إلى أسواق المال والهيئات التشريعية.
وتكشف هذه الوقائع أن أهمية خدمات مايكروسوفت لم تعد محصورة في كونها أدوات إنتاجية تستخدمها الشركات، بل أصبحت جزءا من منظومة التشغيل اليومية لمؤسسات عامة وخاصة، بما يجعل أي خلل فيها قادرا على تعطيل أنشطة لا ترتبط مباشرة بقطاع التكنولوجيا.
خلل في تحديث الشبكة
أرجعت مايكروسوفت الانقطاع إلى خلل تقني في بنيتها التحتية للشبكة، نشأ خلال عملية سابقة لتحديث سعتها، قبل أن تتفاقم آثاره عقب تغيير لاحق في إعدادات الشبكة.
ووفقا لتوضيحات الشركة، أدى الخلل إلى تعطل عدد من الخوادم وعدم استجابتها، ما تسبب في زيادة الأحمال على الخوادم المتبقية، ودفع المشكلة إلى الانتشار عبر خدماتها ومناطق جغرافية متعددة.
وأوضحت الشركة أن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم سيبراني أو عن أنظمة الذكاء الاصطناعي ووكلائه، مؤكدة أنها عالجت المشكلة الأساسية وبدأت إعادة تشغيل الخوادم المتأثرة وإصلاحها وتحويل حركة البيانات تدريجيا، مع التحقق من استقرار الخدمات في كل مرحلة.
وتتقاطع هذه الرواية مع ما أوردته "وول ستريت جورنال" عن فشل عملية تحديث للخوادم، أدت إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة، فيما نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مايكروسوفت أن المشكلة بدأت خلال ترقية سابقة لسعة الشبكة، وظهرت آثارها بعد تغيير حديث في إعداداتها.
وفي المقابل، رجح خبراء نقلت عنهم صحيفة "تايمز" البريطانية أن يكون الخلل مرتبطا بسوء تهيئة أنظمة الشبكات والبنية التحتية، لكن هذا التفسير ظل في نطاق التقديرات الفنية، ولم تعلنه الشركة باعتباره السبب النهائي.
ولم تتوقف المشكلة عند إصلاح الخوادم وإعادة تشغيلها، إذ أدى تراكم الرسائل والطلبات والبيانات خلال فترة الانقطاع إلى إطالة عملية التعافي.
ونقلت "تايمز" عن ربيع بشروش، أستاذ البنية التحتية الرقمية بجامعة شرق لندن، أن عودة تسجيل الدخول لا تعني استعادة الخدمات بصورة كاملة، لأن تصفية قوائم الانتظار ومزامنة قواعد البيانات عبر المناطق الجغرافية تحتاج إلى وقت إضافي.
الاقتصاد العالمي في قبضة نقطة اختناق واحدة
تتمثل إحدى أبرز دلالات الأزمة في أن تعطل مزود تكنولوجي واحد يمكن أن يتجاوز الأضرار التي تصيب عملاءه المباشرين، لينعكس على مؤسسات وشركات أخرى تعتمد على خدماته بصورة غير مباشرة.
وقد حذرت صحيفة "إندبندنت" من أن الحادث قد يصبح واحدا من أكثر الأعطال التكنولوجية إضرارا بالاقتصاد في التاريخ، مشيرة إلى تقديرات أولية تتحدث عن تأثر نشاط اقتصادي بمليارات الجنيهات الإسترلينية نتيجة تعطل الاتصالات والمعاملات والإنتاجية.
ونقلت الصحيفة عن صمويل ماثر-هولغيت المدير الإداري لشركة "ماثر آند موراي فايننشال" وصفه الواقعة بأنها "تجسيد مرعب" يكشف مدى هشاشة الاقتصاد الحديث.
وقال إن توقف مايكروسوفت لا يعني فقدان البريد الإلكتروني فحسب، بل إن أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي قد تتوقف فعلياً عن العمل. وأضاف أن الخسائر المالية قد تكون هائلة، بينما قد لا تحصل الشركات المتضررة من مايكروسوفت إلا على تعويضات محدودة في صورة أرصدة للخدمات.
وتكمن أهمية هذا التقييم في أن تكلفة الانقطاع لا تقاس فقط بعدد الساعات التي تعذر خلالها الدخول إلى التطبيقات. فهناك معاملات لم تُنجز، وطلبات لم تصل، واجتماعات أُلغيت، وموظفون لم يتمكنوا من أداء مهامهم، فضلا عن تكاليف استعادة العمل ومعالجة تراكم الرسائل والبيانات بعد عودة الأنظمة.
وفي أستراليا، نقلت "غارديان" عن خبراء تحذيرات من أن تكلفة الأزمة قد تصل إلى مليارات الدولارات، مع احتمال تعرض شركات صغيرة لأضرار تهدد استمرار بعضها.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن الشركات الصغيرة لا تمتلك بالضرورة الموارد المالية أو التقنية التي تسمح لها ببناء أنظمة احتياطية مستقلة، أو تحمل خسائر يوم كامل من توقف العمليات.
ومن ثم، فإن حجم الضرر لا يتوزع بالتساوي بين المؤسسات، حتى عندما تتعرض جميعها للخلل نفسه.
المرافق الحيوية أمام اختبار الاستمرارية
أظهرت الأزمة أن قطاعات الصحة والعدالة والخدمات الحكومية قد تكون معرضة لتعطيل غير مباشر عندما تعتمد إجراءاتها اليومية على منصات رقمية مشتركة.
ففي بريطانيا، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز" واجهت مستشفيات وهيئات تابعة للخدمة الصحية الوطنية صعوبات في الوصول إلى البريد الإلكتروني، كما تأثرت الشرطة والمجالس المحلية والجامعات والوزارات.
واضطرت مؤسسات صحية إلى العودة إلى السجلات الورقية، بينما تعذر على بعض المرضى حجز مواعيد، وواجهت صيدليات صعوبات في التواصل مع عيادات الأطباء.
ونقلت الصحيفة عن راشيل هاريسون المسؤولة الوطنية في نقابة "جي إم بي" -التي تعد واحدة من أكبر النقابات العمالية في بريطانيا- أن العطل أثر بشدة في خدمات الإسعاف وهيئات الخدمة الصحية، وأن العاملين في خدمات الاتصال الهاتفي التابعة لنظام الرعاية الصحية والدعم الطارئ واجهوا صعوبات في إحالة بيانات المرضى بالطريقة المعتادة، مما تسبب في تراكم كبير للطلبات والإحالات. لكنها أوضحت أن الاتصالات الخاصة بالحالات الطارئة والمهددة للحياة بدت غير متأثرة.
وفي أستراليا، قالت الجمعية الطبية الأسترالية إن بعض المنشآت اضطرت إلى استخدام الورق مجددا في إصدار الوصفات الطبية، لأن الدخول إلى برامج وصف الأدوية يتطلب إجراءات تحقق متعددة العوامل ترتبط بالبريد الإلكتروني المدعوم من مايكروسوفت.
وتبرز هذه الأمثلة الفرق بين استمرار الخدمة الأساسية وبين استمرار كفاءة تشغيلها. فبقاء أرقام الطوارئ متاحة لا يعني أن جميع البيانات والإحالات المرتبطة بها تعمل بصورة طبيعية، كما أن استمرار المستشفى في استقبال المرضى لا يعني أن أنظمته الإدارية والطبية لم تتأثر.
الاعتماد الرقمي يتحول إلى قضية سياسية
لم تعد تداعيات الانقطاع محصورة في المساءلة التجارية عن جودة الخدمة، بل انتقلت إلى مستوى سياسي يتعلق بمدى اعتماد الحكومات على شركات أجنبية في تشغيل أنظمتها الأساسية.
وفي بريطانيا، قالت دام تشي أونوراه، رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في مجلس العموم، إن الأزمة كشفت مخاطر اعتماد الحكومة على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الأجنبية.
وطرحت سؤالا مباشرا بشأن غياب المعلومات الواضحة عن حجم الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات والجهات التي تحصل عليه، معتبرة أن الحكومة لا تستطيع حماية نفسها من الارتهان لمزود واحد أو تحقيق السيادة الرقمية من دون معرفة هذه التفاصيل.
وفي الولايات المتحدة، أشار موقع "بوليتيكو" إلى أن العطل أثار اهتماما في الكونغرس، بعدما تعذر على موظفين في مجلس النواب استخدام تطبيق "أوتلوك" خلال فترة تشهد نشاطا تشريعيا مكثفا.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس، أندرو غاربارينو، إن الأزمة تُذكِّر بمخاطر تركيز البنية التحتية الحيوية لدى عدد محدود من المزودين، داعيا إلى فهم ما جرى والعمل على تعزيز مرونة الأنظمة. وبذلك لفتت الواقعة انتباه الكونغرس، ولم تعد مجرد مشكلة خدمة يتعين على الشركة حلها.
وفي أستراليا، دعت الجمعية الأسترالية للحاسوب الحكومة الفدرالية إلى مراجعة الأنظمة التقنية الحيوية التي تعتمد على مزود واحد، وتحديد البدائل التي يمكن أن تضمن استمرار الاقتصاد عند وقوع أعطال مماثلة.
على أن الأمر لم يقتصر التأثير على مستخدمي منتجات مايكروسوفت مباشرة. فقد أوردت مجلة "تايم" الأمريكية أن مستخدمي شركتي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" واجهوا مشكلات في أدوات التكامل المرتبطة بخدمات مايكروسوفت 365.
كما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن شركة "أنثروبيك" أنها تحقق في تقارير عن تراجع أداء خدمات "كلود" وواجهات برمجتها وأدواتها المتصلة، بسبب موصلات مايكروسوفت.
العودة المؤقتة إلى البدائل
من المفارقات التي رصدتها "وول ستريت جورنال" و "تايم" أن الانقطاع دفع مؤسسات إلى العودة إلى وسائل اتصال تقليدية. فقد لجأت شركات ومرافق عامة إلى الهاتف، بينما استخدم متعاملون في اليابان أجهزة الفاكس لإتمام بعض الصفقات وتأكيد المعاملات.
ونقلت "تايم" عن ريوتارو كيمورا، الاستراتيجي في سوق السندات لدى "إدارة الأصول التابعة لمجموعة بي إن بي باريبا" المصرفية في طوكيو، أن عمليات التداول استمرت عبر الهاتف والفاكس. كما أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركات ومؤسسات شجعت عملاءها على التواصل هاتفيا بدلا من البريد الإلكتروني.
واستشهدت "إندبندنت" بتصريح لمات سوندرز، المسؤول التقني في شركة "أدابتافيست"، طالب فيه المؤسسات بإعداد خطط تتيح مواصلة العمل من دون الأدوات الرقمية المعتادة، والاحتفاظ بوسائل اتصال مستقلة عن مزود الخدمة الأساسي.
وفي الوقت نفسه، رصدت "وول ستريت جورنال" جانبا أقل قتامة من التجربة، إذ وصف بعض الموظفين الانقطاع بأنه يوم عطلة غير متوقع. غير أن هذا الجانب الطريف، كما يوضح التقرير، لم يكن متاحا لمن تعتمد أعمالهم ومداخيلهم على استمرار الاتصال.
في نهاية المطاف، يُبرز هذا العطل هشاشة البنيات التحتية الرقمية المعاصرة ويُسلط الضوء بحدة على المخاطر البنيوية المترتبة على احتكار عمالقة التكنولوجيا لقطاع الحوسبة السحابية العالمية.
كما يشي بأن الاعتماد المفرط للمؤسسات الحيوية والحكومية على مزود واحد قد يحول أي عطل تقني داخلي إلى أزمة أمن قومي واقتصادي متعدية الحدود.