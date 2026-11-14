بعد 18 عاما من الغياب .. عدنان حمد يعود إلى ملاعب العراق

خبرني - في خطوة أعادت أحد أبرز الأسماء التدريبية إلى الواجهة المحلية، أعلن نادي الكرمة العراقي، الجمعة، تعاقده رسميا مع المدرب المخضرم عدنان حمد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، ليسد الفراغ الذي تركه رحيل المدرب المصري مؤمن سليمان.

ويمثل هذا التعاقد حدثا مهما للكرة العراقية، حيث يسجل عودة عدنان حمد للعمل داخل وطنه بعد غياب طويل دام 18 عاما، وتحديدا منذ آخر تجاربه المحلية حين قاد المنتخب الوطني العراقي في عام 2008.

"العودة للوطن هي الأفضل"

لم يُخفِ المدرب العراقي المخضرم مشاعره الإيجابية إزاء هذا التحدي الجديد، حيث صرّح عقب إتمام التعاقد قائلا: "أفضل شيء هو العودة للوطن بعد كل هذا الغياب".

وأضاف حمد متحدثا مع اللاعبين عن دوافعه للمرحلة المقبلة: "منذ عام 2008 خضت رحلة الاحتراف خارج البلاد، لكنني متحمس الآن لعمل شيء مختلف مع نادي الكرمة".

"دومينو" المدربين

وجاء اختيار إدارة الكرمة لعدنان حمد كتحرك سريع بعد رحيل المدرب مؤمن سليمان، الذي أبلغ إدارة النادي العراقي مؤخرا بعدم رغبته في الاستمرار.

وغادر سليمان أسوار الكرمة عائدا إلى الدوري المصري لتولي تدريب فريق سيراميكا كليوباترا، في خطوة جاءت رد فعل على تعيين مدرب سيراميكا السابق، علي ماهر، مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بدلا من حسام حسن المقال.

وكان نادي الكرمة قد وجّه رسالة شكر ووداع لمؤمن سليمان على الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق قبل حزم حقائبه إلى القاهرة.

مسيرة حافلة

يعود عدنان حمد إلى الدوري العراقي متسلحا بسيرة ذاتية ثرية ومسيرة احترافية طويلة تنقل خلالها بين أبرز المحطات العربية منذ مغادرته البلاد في 2008.

وخلال سنوات غيابه، صنع حمد اسما كبيرا في الكرة الأردنية، حيث قاد قطبيها الفيصلي والوحدات، وتولى تدريب المنتخب الأردني "النشامى" في ولايتين ناجحتين (2009-2013 و2021-2023).

كما تضمنت رحلته التدريبية قيادة المنتخب البحريني، ونادي بني ياس الإماراتي، والأنصار اللبناني.