جنوب السودان يرجئ أول انتخابات له مجدداً وسط تصاعد العنف والصراع على السلطة

خبرني - أرجأ جنوب السودان، السبت، أول انتخابات في تاريخ البلاد منذ استقلالها، إلى فبراير/شباط 2027، وسط تصاعد العنف والصراعات السياسية بين رئيس البلاد ونائبه.

ولم تبدأ عملية تسجيل أسماء الناخبين للمشاركة في الاقتراع إلا للتوّ، فيما كان مقرراً إجراء الانتخابات يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد سنوات من التأجيلات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات جدولاً زمنياً جديداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، حددت فيه 11 فبراير/شباط موعداً جديداً للعملية الانتخابية، على أن تُعلن النتائج بعد أربعة أيام.

وأكد الأمين العام للمفوضية أهون مالو لويث، للوكالة الفرنسية للأنباء، قرار الإرجاء، من دون أنْ يوضح سبب القرار أو يقدّم تفاصيل أخرى.

وكان مقرراً إجراء هذه الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024، لكن الرئيس سلفا كير، الذي تولّى الحكم منذ استقلال البلاد، أجّلها آنذاك لسنتين.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان حذرت مؤخراً، من أن إجراء الانتخابات من دون توفر الضمانات الأساسية وفي غياب حوار سياسي حقيقي وشامل، قد يؤدي إلى تجدد الصراع وزيادة مخاطر ارتكاب فظائع وجرائم كبرى.

وشددت اللجنة مجدداً على ضرورة أن يقترن إجراء الانتخابات بتهيئة الظروف اللازمة لضمان مشاركة سياسية فعالة، واحترام الحريات الأساسية، وحماية المدنيين، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

ورأت اللجنة الأممية أن إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول قد يُشعل نزاعاً واسع النطاق إذا استُخدمت لتفكيك التسوية السياسية المتفق عليها عام 2018 لمنع اندلاع حرب أخرى.

وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في أكتوبر/تشرين الأول: "لقد أُزيحت التسوية التي جرى التفاوض عليها، تحت غطاء الانتخابات".

وأضافت: "يرقى هذا إلى انقلاب دستوري تحت ستار من الإصلاحات التشريعية: التفكيك الأحادي لتسوية تقاسم السلطة الشاملة وتركيز جميع السلطات في يد الرئيس".

وأفضى اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى الحرب، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى فيها سلفا كير منصب الرئيس، فيما يشغل رياك مشار منصب نائبه.

لكن مشار تعرّض للوقف عن العمل بموجب مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر/أيلول 2025 ووُجهت إليه اتهامات بالخيانة والقتل.

صعوبات تسجيل الناخبين

مع بقاء عملية تسجيل الناخبين بعيدة عن الاكتمال، فإن الجدول الزمني لإجراء التصويت في ديسمبر/كانون الأول، كان يمثل أيضاً تحديات لوجستية كبيرة.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن نحو 90 في المئة من سكان البلاد الذين يناهز عددهم 15 مليون نسمة، لا يحملون هويات معترفاً بها من الدولة، ما يزيد من تعقيد العملية.

وجاء إعلان الموعد الجديد للانتخابات، في اليوم نفسه الذي كان مقرراً أن تبدأ فيه عملية تسجيل الناخبين، مع تجهيز أكثر من 3,100 مركز في أنحاء البلاد، فيما قال مسؤولون إن بعض المُعدات اللازمة لم تصل إلى المراكز بعد.

وبموجب الجدول الجديد الذي نشرتْه مفوضية الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان من المقرر أن يبدأ التسجيل يوم السبت.

مواجهات دامية

وتخوض القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير من جهة وأنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار من جهة أخرى، مواجهات دامية متصاعدة منذ اعتقال مشار عام 2025.

كما زادت التوترات العرقية الأخرى، وصراعات مرتبطة بسرقة الماشية، من تعقيد الوضع في واحد من أفقر بِلدان العالم.

ولم يكد جنوب السودان ينال استقلاله عن السودان عام 2011، حتى بدأت قوات كير ومشار حرباً أهلية استمرت ما بين عامي 2013 و2018 وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.

ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس/آذار 2025؛ إذ يواجه اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وكانت حكومة الوحدة بين كير ومشار قد كُلّفت بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في عام 2022، إلا أن هذه الانتخابات أُرجئت مراراً، بينما لم تُنفذ الحكومة فعلياً أياً من بنود اتفاق السلام.

غير أن الإعلان عن هذا الإرجاء الأخير قوبل بردود فعل غاضبة من بعض الناشطين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناشط الحقوقي مالونغ دينغ، قوله: "لا توجد انتخابات في جنوب السودان كما كنت أقول لكم. تحاول الحكومة البقاء في السلطة بشتى الوسائل".

وحذرت لجنة الأمم المتحدة مراراً من تردّي الأوضاع في جنوب السودان، بما في ذلك نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وسط المعارك الدامية، وتعطّل العمليات الإنسانية الدولية.