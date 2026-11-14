زيلينسكي: الولايات المتحدة اقترحت تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل عضوية الناتو

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين روّجوا لفكرة أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها المتبقية من منطقة دونباس الشرقية، في مقابل انضمامها إلى حلف الناتو.

هذه التصريحات جاءت بعد أن التقى مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في إطار الجهود الأمريكية الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولطالما سعت كييف إلى الحصول على عضوية في التحالف العسكري، لكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى عارضت ذلك سابقاً؛ فيما قالت روسيا إن وجود عضو آخر في حلف الناتو على حدودها أمر غير مقبول.

وتسيطر روسيا على معظم منطقة دونباس الصناعية، فيما أكّد زيلينسكي مراراً بأن أوكرانيا غير مستعدة للتخلي عن السيادة على أراضيها.

وشنت روسيا اجتياحاً شاملاً لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال زيلينسكي في تصريحات نشرها مكتبه يوم السبت: "أثار الأمريكيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ هل تنسحب أوكرانيا من دونباس؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا السؤال".

وأضاف الرئيس الأوكراني بالقول إنه إذا حصل على مقترَح ينطوي على ضمانات أمنية، ولا يضع قيوداً على الجيش الأوكراني، ويؤمّن تمويلاً لإعادة إعمار البلاد، فسوف يطرحه بدوِه للاستفتاء الشعبي.

وكان المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اتجها إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم الخميس للقاء زيلينسكي، بعد جولة من المحادثات مع بوتين في موسكو.

وتشير تصريحات كل من بوتين ومسؤولي الكرملين إلى أن موقف روسيا من الحرب لم يتغير، وأن مطالب موسكو بالأراضي وبالحياد لا تزال تتجاوز بكثير ما تستعد أوكرانيا للنظر فيه.

وسبق أن اقترحت موسكو فرض قيود على حجم الجيش الأوكراني، وتقديم تنازلات تتعلق بالأرض، وضمان حياد كييف - كشروط لاتفاق السلام.

ورفضت أوكرانيا هذه القيود، قائلة إن مثل هذه القيود كفيلة بأن تُعيق قدرتها على صدّ أي غزو مستقبلي لأراضيها.

وقد زادت روسيا من حدة التوتر الآن، عبر تجديد مطالب عام 2021 لحلف الناتو: بوقف أيّ توسع في محيط روسيا؛ وخفْض البنية التحتية العسكرية في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الحلف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

حينها، رفضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هذه المطالب الروسية، فقامت موسكو بغزو أوكرانيا بعد بضعة أشهر.

إلى ذلك، كانت قضايا الأمن الأوروبي على جدول أعمال الجولة الأخيرة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي هذا الأسبوع.

وتصرّ روسيا على أنها لن توافق على وقف القتال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي يشمل تسويات تتعلق بالأراضي، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية.

وفي تصريحاته التي أدلى بها يوم الجمعة ولكنْ لم يتم نشرها إلا يوم السبت، قال زيلينسكي إن الاقتراح الأمريكي جعله يعتقد أن حلف "الناتو عاد إلى جدول الأعمال".

لكنه حذر قائلاً: "لقد رصدتم أيضاً إشارات بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية".

وتحتل روسيا حالياً ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك معظم منطقتَي دونيتسك ولوهانسك اللتين تشكلان منطقة دونباس.

وسيكون التنازل عن الأجزاء الصغيرة التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها هناك ذا أهمية رمزية كبيرة بالنسبة لكييف.

وسبق أن تحدث زيلينسكي عن استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أربع مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في عام 2014.

وتأتي الجولة الأخيرة من المحادثات بعد فترة من توتّر العلاقات بين كييف وواشنطن بسبب الضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية في عمق روسيا، والتي طلب ترامب من أوكرانيا تعليقها لتسهيل إمدادات الديزل الروسي من أجل خفض أسعار الوقود عالمياً.

ثم اتهم زيلينسكي المسؤولين الأمريكيين بتقييد خدمة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا، والتي تستخدمها كييف لتنسيق العمليات الدفاعية، بينما قال ترامب إنه "حان الوقت لأوكرانيا لكي تحصل على رئيس جديد"، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة.

وتقرَّر تعليق الانتخابات في أوكرانيا طالما بقيت البلاد تحت الأحكام العرفية، لكن زيلينسكي قال سابقاً إنه مستعد لإجرائها في غضون أشهر من التوصل إلى اتفاق سلام، وإنه سيتخلى عن الرئاسة مقابل حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو.