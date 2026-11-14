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مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يلغي احتفالات الميلاد

  • 14 نوفمبر 2026
  • 23:08
مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يلغي احتفالات الميلاد

خبرني  - أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع الاحتفالات المرتبطة بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، تضامنا مع شهداء الوطن الذين استشهدوا  جراء الأعمال الإرهابية، وتقديرا لمشاعر ذويهم، مؤكدا استمرار إقامة الصلوات والشعائر الدينية والواجبات الروحية والرعوية وفق التقاليد الكنسية المعتادة.

وقال المجلس في بيان السبت، إنه اتخذ القرار بعد لقائه أسر الشهداء وذويهم، وتأكيد وقوفه إلى جانبهم، مشيراً إلى أن الفعاليات الرعوية المرتبطة بالعيد ستقتصر على مظاهر البساطة والوقار، مع إعطاء الأولوية للصلوات والأعمال الروحية ومبادرات الرحمة والتكافل الاجتماعي.

ودعا الكنائس إلى جعل شجرة الميلاد هذا العام رمزا للرجاء والوحدة والسلام، وإضاءة الشموع على أرواح الشهداء، وتخصيص مساحة تذكارية لهم، بما يعكس قيم العدل والسلام ورسالة الميلاد.

وجدد المجلس التفافه حول جلالة الملك عبدالله الثاني، وثقته بمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الأردن سيبقى قويا بوحدة أبنائه وتماسكهم وتضامنهم، ومثمنا الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

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