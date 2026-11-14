كائن من عالم الخيال .. تصوير نادر لسمكة برأس شفاف - فيديو

ليس جديدا أن ينجح العلماء في رصد سمكة العين البرميلية، لكن الجديد في الرحلة البحثية الأخيرة لعلماء معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنهم نجحوا في تصويرها بدقة وتفاصيل غير مسبوقة.

وخلال نحو 40 عاما من استكشاف أعماق البحار، رصد علماء المعهد السمكة 11 مرة، لكن المرة الأخيرة، كانت هي الأولى التي يتم توثيقها فيها بدقة "فور كيه"، أي أن الصورة تحتوي على نحو 8.3 ملايين بكسل، بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل، ما يتيح إظهار تفاصيل دقيقة بوضوح أكبر.

واستخدم الفريق في رحلتهم التي قادت لهذه الصور الفريدة، مركبة آلية تعمل عن بُعد، مزودة بكاميرات وأجهزة علمية لاستكشاف الكائنات التي تعيش في أعماق المحيط، وبينما كانت المركبة في طريق عودتها إلى السطح، لاحظت الباحثة شانون جونسون السمكة، وطلبت من الفريق التوقف فورا لمراقبتها.

مراقبة لمدة 20 دقيقة

واستمرت المراقبة نحو 20 دقيقة، تمكن العلماء خلالها من تسجيل الصور التي أتاحت رؤية تفاصيل السمكة بجسمها الشفاف وملامحها غير المألوفة بوضوح كبير، والتي تجعلها أشبه بكائن فضائي.

ووفق بيان للمعهد، فإن هذه السمكة المعروفة باسم "ماكروبينّا ميكروستوما"، تتميز بقبة شفافة تشبه خوذة زجاجية تحيط بعينيها، وتبدو عيناها للوهلة الأولى كبقعتين خضراوين داخل هذه القبة، لكنهما في الحقيقة أنبوبيتا الشكل، وتقعان داخل الرأس الشفاف.

وتتيح لها هذه البنية المميزة للعين توجيه النظر إلى أعلى، لرصد الفرائس التي تسبح فوقها، كما تستطيع السمكة تدوير عينيها إلى الأمام لمتابعة فرائسها والتقاطها.

ووصفت هذه السمكة للمرة الأولى بواسطة عالم الأسماك الأمريكي ويلبرت ماكليود تشابمان عام 1939، استنادا إلى عينات جُمعت من شمال شرق المحيط الهادئ، لكن العلماء احتاجوا عقودا من الزمن حتى يفهموا بصورة واضحة كيف تتحرك عيناها وكيف تساعدانها على التقاط الطعام، حيث وثق باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري في 2004 السمكة الحية وصوروا رأسها الشفاف، ثم نشر المعهد عام 2009 نتائج أوضحت قدرة عينيها على الدوران داخل القبة الشفافة.

وتعيش هذه السمكة في المنطقة المعروفة باسم منطقة الشفق المحيطية، التي تمتد تقريبا من عمق 200 إلى 1000 متر تحت سطح البحر، وتعتمد في هذا المكان على التقاط إشارات ضوئية ضعيفة أو ملاحظة الظلال للعثور على الطعام، وتساعد عيناها المتخصصتان على رصد هذه الإشارات.