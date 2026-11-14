لماذا لا تمتلك الشركات مولدات احتياطية للبريد الإلكتروني؟

خبرني - عندما تنقطع الكهرباء عن مستشفى أو مطار أو مركز بيانات، لا تنتظر الأنظمة الحيوية عودة التيار إلى الشبكة الرئيسية، بل تتولى ‏مولدات الطاقة الاحتياطية المهمة، حفاظاً على استمرارية العمل، لحين عودة التيار الكهربائي الأصلي، مبدأ أصيل لكي لا تتوقف ‏الأعمال، في حين الأمر نفسه لا ينطبق على خدمات البريد الإلكتروني، فلماذا لا تطبق المؤسسات المبدأ نفسه على البريد الإلكتروني، ‏الذي تحول إلى أحد الأعصاب الرئيسية للاقتصاد العالمي؟

هذا السؤال أعاده إلى الواجهة العطل الواسع الذي أصاب خدمات شركة مايكروسوفت الأمريكية يومي 12 و13 نوفمبر 2026، ‏وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية ومصارف وخدمات حيوية في دول مختلفة، بعدما واجه المستخدمون صعوبات في ‏الوصول إلى رسائلهم الإلكترونية، إلى جانب اضطرابات في خدمات أخرى ترتبط بمنظومة ‏MICROSOFT 365‎‏.‏

ورغم أن العالم اعتاد الأعطال التقنية التي تصيب منصات التواصل الاجتماعي والخدمات السحابية، فإن ما حدث هذه المرة كشف ‏مشكلة تتجاوز حدود شركة واحدة: فقد أصبحت مؤسسات تعتمد عليها الاقتصادات الوطنية في تشغيل خدماتها اليومية مرتبطة ارتباطاً ‏وثيقاً ببنية تحتية رقمية تتحكم فيها مجموعة محدودة من الشركات التكنولوجية الكبرى.‏

والمفارقة أن التكنولوجيا اللازمة لتجنب توقف البريد الإلكتروني موجودة بالفعل، فكما يستطيع مولد كهربائي تولي تشغيل المنشأة ‏لحين عودة التيار، تستطيع أنظمة متخصصة تولي استقبال الرسائل وإرسالها أثناء تعطل خوادم البريد الرئيسية، ثم مزامنتها بعد ‏استعادة الخدمة.‏

وإذا كانت هذه الحلول متاحة، فلماذا لا تمتلك كل مؤسسة تعتمد أعمالها على البريد الإلكتروني نظاماً احتياطياً مستقلاً؟ وهل أصبحت ‏خطط الطوارئ الرقمية أقل تطوراً من خطط التعامل مع انقطاع الكهرباء؟

عطل واحد.. وتداعيات تتجاوز حدود الشركة

بدأت الأزمة يوم الخميس 12 نوفمبر، عندما واجه مستخدمو خدمات ‏EXCHANGE ONLINE‏ وOUTLOOK‏ مشكلات في ‏الاتصال بصناديق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل واستقبالها، وسرعان ما امتدت البلاغات إلى خدمات أخرى، من بينها ‏TEAMS‏ وSHAREPOINT‏ وCOPILOT‏.‏

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، سجل موقع ‏DOWNDETECTOR‏ قرابة 130 ألف بلاغ عن مشكلات في ‏OUTLOOK‏ ‏بالولايات المتحدة عند ذروة الاضطراب، بينما ظهرت آثار العطل في مناطق أخرى من العالم، بما فيها آسيا وأوروبا.‏

وأرجعت مايكروسوفت الاضطرابات إلى مشكلات تقنية شملت ارتفاع الضغط على أجزاء من بنيتها التحتية وتعطل خوادم عن العمل ‏بصورة غير متوقعة، ما أدى إلى تحميل بقية الخوادم أعباء إضافية، وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على ارتباط الحادث بنشاط ‏إلكتروني خبيث، وأعلنت لاحقاً تحقيق تقدم تدريجي في استعادة الخدمات، مع استمرار بعض مشكلات الوصول وتأخر تسليم ‏الرسائل.‏

لكن تداعيات الأزمة لم تقتصر على موظفين عجزوا عن قراءة بريدهم الإلكتروني، ففي قطاع الطيران، ذكرت شبكة ‏NDTV‏ الهندية ‏أن شركة ‏SPICEJET‏ ألغت ثلاث رحلات من مطار دلهي يوم الجمعة، وأخرت رحلتين أخريين، على خلفية المشكلات التقنية ‏المرتبطة بعطل مايكروسوفت.‏

وأعلنت شركتا ‏INDIGO‏ وAKASA AIR‏ تأثر خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، ووجهتا المسافرين إلى قنوات بديلة ‏للحصول على المساعدة.‏

وفي قطاعات أخرى، طالت الاضطرابات اتصالات مؤسسات حكومية وخدمات صحية ومصرفية، وأثرت في بعض العمليات ‏الإدارية وخدمات العملاء، وفق تقارير أسوشيتد برس.‏

وتكشف هذه الوقائع كيف يمكن لعطل تقني يبدأ داخل بنية تحتية لشركة واحدة أن يتحول سريعاً إلى اضطراب تشغيلي في مؤسسات لا ‏تربط بينها علاقة تجارية مباشرة، لكنها تعتمد جميعاً على المزود التكنولوجي نفسه.‏

ومع ذلك، ظهرت خلال الأزمة أمثلة مختلفة لمؤسسات استطاعت الحفاظ على جزء من اتصالاتها بفضل أنظمة بديلة.‏

مؤسسات نجحت في تشغيل «مولد البريد الاحتياطي‎»

في جنوب أفريقيا، أصدرت بلدية لانغيبيرغ يوم 13 نوفمبر إخطاراً رسمياً لموظفيها بشأن العطل العالمي في خدمات مايكروسوفت، ‏موضحة أن الاضطرابات شملت ‏OUTLOOK‏ وEXCHANGE ONLINE‏ وTEAMS‏ وخدمات أخرى.‏

غير أن الإخطار لم يكتف بإبلاغ الموظفين بوجود المشكلة، بل طلب من الذين يمتلكون صلاحية الوصول إلى خدمة ‏MIMECAST‏ ‏استخدام بوابتها الإلكترونية لمتابعة رسائلهم خلال فترة تعطل الخدمة الرئيسية.‏

وهذا المثال يقدم نموذجاً عملياً للفكرة التي تقوم عليها أنظمة استمرارية البريد الإلكتروني؛ فالمؤسسة لم تكن مضطرة إلى انتظار ‏إصلاح مايكروسوفت حتى توفر لموظفيها المؤهلين قناة بديلة للوصول إلى المراسلات.‏

وفي الهند، قدمت شركة ‏AIR INDIA‏ مثالاً آخر، بعدما أعلنت أن عمليات رحلاتها لم تتأثر بالعطل، وأن قنوات التواصل مع ‏العملاء استمرت في العمل بصورة طبيعية.‏

وأوضحت الشركة أنها أعادت توجيه مسارات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار وصول رسائل العملاء إليها دون انقطاع، مع ‏الحفاظ على المدة المعتادة للرد عليها، البالغة 24 ساعة.‏

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل التقنية للنظام الذي استخدمته، لكن إعلانها يعكس أهمية امتلاك مسارات بديلة للاتصالات، بدلاً من ‏ربط استمراريتها بعودة الخدمة لدى المزود الرئيسي.‏

وتمنح الحالتان القضية بعداً عملياً: فالمطلوب ليس اختراع تقنية جديدة، وإنما اعتماد وسائل موجودة بالفعل، وإدراجها ضمن خطط ‏استمرارية الأعمال واختبار جاهزيتها قبل وقوع الأزمات.‏

مايكروسوفت.. هيمنة لا احتكار

لا تحتكر مايكروسوفت سوق البريد الإلكتروني المؤسسي عالمياً، إذ تنافسها شركات كبيرة ومتوسطة توفر خدمات الاستضافة ‏والتعاون الرقمي. غير أن نفوذ الشركة يتجاوز البريد وحده، ويشمل حزمة واسعة من التطبيقات التي أصبحت أساسية في تشغيل ‏الشركات.‏

فالمؤسسة التي تعتمد على ‏MICROSOFT 365‎‏ قد تستخدم ‏OUTLOOK‏ للمراسلات، وTEAMS‏ للاجتماعات، ‏وSHAREPOINT‏ لتبادل الملفات، وONEDRIVE‏ للتخزين، إلى جانب خدمات الهوية والأمان وإدارة الأجهزة.‏

وهذا التكامل يمنح المؤسسات مزايا تشغيلية واضحة، لكنه يخلق في المقابل روابط اعتماد وثيقة بين خدمات مختلفة، بحيث يمكن لخلل ‏في مكونات مشتركة أن يؤثر في عدد منها في الوقت نفسه.‏

وفي أحدث تقييم لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، بلغت حصة مايكروسوفت ما بين 60 و70% من الإيرادات العالمية لسوق ‏برمجيات الإنتاجية المؤسسية خلال عام 2025، عند احتساب المنافسين الآخرين، وفق المنهجية التي استخدمتها الهيئة.‏

ولا تمثل هذه النسبة حصة الشركة من استضافة البريد الإلكتروني وحدها، لكنها توضح حجم نفوذها في سوق برمجيات الأعمال.‏

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت خلال السنة المالية 2026 تجاوز عدد المقاعد التجارية المدفوعة في ‏MICROSOFT 365‎‏ حاجز ‏‏450 مليون مقعد، وهو ما يعكس اتساع قاعدة استخدامها المؤسسي، وإن لم تكن جميع هذه الاشتراكات بالضرورة صناديق بريد ‏مستضافة لدى ‏EXCHANGE ONLINE‏.‏

وتزداد أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى الصعوبات التي تواجه الشركات الراغبة في الانتقال إلى مزود آخر؛ إذ لا تقتصر العملية ‏على نقل الرسائل، وإنما قد تشمل التقويمات والأرشيفات والصلاحيات وأنظمة الهوية والتطبيقات المرتبطة بمنظومة مايكروسوفت.‏

ولهذا حذرت هيئة المنافسة البريطانية من أن تكامل المنتجات والممارسات التجارية والتكاليف المرتبطة بتغيير المزود قد تشكل ‏حواجز أمام المنافسة.‏

وتثير هذه المعطيات سؤالاً يتجاوز مسألة الحصة السوقية: هل بات الاعتماد الواسع على نظام رقمي واحد يخلق نوعاً من الاحتكار ‏التشغيلي، حتى عندما تكون البدائل التجارية متاحة نظرياً؟

البدائل موجودة

تضم سوق البريد الإلكتروني المؤسسي بدائل قادرة على استضافة مراسلات الشركات، بدرجات متفاوتة من الانتشار والقدرات التقنية ‏والتوافق مع الأنظمة القائمة.‏

وتأتي ‏GOOGLE WORKSPACE‏ في مقدمة المنافسين المباشرين لمايكروسوفت، من خلال خدمة ‏GMAIL‏ للمؤسسات، إلى ‏جانب أدوات التقويم والاجتماعات وإدارة المستندات والملفاتK‏ وتمتلك غوغل بنية تحتية عالمية واسعة وقدرات إدارية وأمنية موجهة ‏إلى المؤسسات الكبيرة.‏

لكن الانتقال الكامل من مايكروسوفت إلى غوغل لا يعالج وحده خطر الاعتماد على مزود واحد؛ إذ يمكن أن تنتقل المشكلة نفسها إلى ‏منظومة تكنولوجية أخرى.‏

أما شركة ‏ZOHO، ذات الجذور الهندية والانتشار العالمي، فتقدم خدمة ‏ZOHO MAIL‏ ضمن منظومة متكاملة لإدارة العمل، ‏وتقول إن منصتها تخدم أكثر من 550 ألف عميل عالمياً، وتتميز بتوفير حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمات ‏مخصصة للمؤسسات الكبيرة.‏

وتبرز منصة ‏ZIMBRA‏ خياراً مختلفاً، إذ تتيح للمؤسسات تشغيل البريد على خوادمها الخاصة أو لدى مزودي استضافة مستقلين، أو ‏ضمن بيئات سحابية وهجينة.‏

وتعلن الشركة تشغيل أكثر من 200 مليون صندوق بريد عالمياً، واستخدام حلولها لدى أكثر من 6 آلاف مؤسسة في 127 دولة، ما ‏يجعلها واحدة من البدائل التي تستحق الدراسة لدى المؤسسات الساعية إلى سيطرة أكبر على بياناتها وبنيتها التحتية.‏

وفي أوروبا، تقدم شركة ‏PROTON‏ السويسرية حلول بريد مؤسسية تركز على الخصوصية والتشفير، وتقول إن أكثر من 100 ‏ألف مؤسسة تستخدم خدمات أعمالها المختلفة.‏

كذلك توفر شركة ‏INFOMANIAK‏ السويسرية خدمة ‏KSUITE‏ التي تجمع البريد الإلكتروني والتخزين والتعاون الرقمي، مع ‏استضافة البيانات ضمن بنيتها التحتية في سويسرا.‏

ولا يمكن اعتبار هذه البدائل متساوية في الإمكانات أو الانتشار؛ فبعضها يقدم منظومة متكاملة تنافس ‏MICROSOFT 365‎، بينما ‏يركز البعض الآخر على البريد والخصوصية والتحكم في البيانات، كما أن أرقام مستخدميها ومؤسساتها وصناديق البريد لديها تقيس ‏أشياء مختلفة، ولا تصلح وحدها لإجراء مقارنة مباشرة في الحصص السوقية.‏

لكن وجود هذه الخيارات يؤكد أن الشركات ليست مضطرة تقنياً إلى الاعتماد على مزود واحد لاستضافة اتصالاتها، وأن تنويع البنية ‏الرقمية يمكن أن يتحول إلى عنصر أساسي في إدارة المخاطر.‏

‏«مولد رقمي» يعمل عند توقف البريد

الحل الأكثر ارتباطاً بالأزمة الحالية ليس بالضرورة نقل جميع المؤسسات إلى مزود آخر، وإنما توفير نظام مستقل يستمر في العمل ‏عندما يتعطل المزود الأساسي.‏

وتعرف هذه الفئة من الخدمات باسم «استمرارية البريد الإلكتروني»، أو ‏EMAIL CONTINUITY، وهي مصممة للحفاظ على ‏قدرة الموظفين على التواصل خلال انقطاع الخدمة الرئيسية.‏

وتقدم شركتا ‏MIMECAST‏ وPROOFPOINT، من بين شركات أخرى، حلولاً متخصصة في هذا المجال.‏

وتقوم الفكرة على إعداد بنية احتياطية مسبقاً تتولى معالجة رسائل البريد الإلكتروني أو الاحتفاظ بنسخ منها، وتتيح للمستخدمين ‏الوصول إلى صندوق بريد للطوارئ عند وقوع العطل.‏

فإذا تعطلت خدمة ‏EXCHANGE ONLINE‏ مثلاً، يستطيع الموظف، وفق تصميم النظام والصلاحيات المتاحة له، الانتقال إلى ‏بوابة مستقلة أو تطبيق بديل لاستقبال الرسائل وإرسالها، دون الحاجة إلى انتظار إصلاح خوادم مايكروسوفت.‏

وعندما تعود الخدمة الرئيسية، تتولى آليات المزامنة إعادة الرسائل التي جرى استقبالها أو إرسالها أثناء الانقطاع إلى النظام الأساسي.‏

وتشير ‏MIMECAST‏ إلى أن حلولها تتيح استمرار معالجة البريد الوارد والصادر أثناء الأعطال، فيما تقدم ‏PROOFPOINT‏ ‏خدمة ‏ENTERPRISE CONTINUITY‏ التي توفر للمستخدمين الوصول إلى بريد الطوارئ، مع إتاحة رسائل سابقة تصل إلى ‏‏30 يوماً وفق خصائص الخدمة.‏

غير أن هذه الأنظمة ليست متطابقة، ولا تعمل جميعها بالآلية نفسها. فبعض الحلول يتطلب تدخلاً إدارياً لتفعيل وضع الطوارئ، بينما ‏يدعم بعضها الآخر التحول التلقائي وفق شروط محددة.‏

كما أن استضافة البريد الاحتياطية تختلف عن مجرد الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل؛ فالنسخة المحفوظة تتيح استرجاع البيانات، ‏لكنها لا تعني بالضرورة قدرة الموظفين على استقبال رسائل جديدة وإرسالها أثناء انقطاع الخدمة.‏

والأهم أن وجود مزود ثانٍ لا يكفي وحده إذا كانت آلية الدخول إلى النظام الاحتياطي تعتمد على خدمة الهوية نفسها التي تعطلت لدى ‏المزود الأول.‏

ولهذا يتطلب تصميم «المولد الرقمي» مسارات اتصال مستقلة، وصلاحيات دخول جاهزة، وسياسات أمنية واضحة، واختبارات ‏دورية تضمن إمكانية الانتقال إلى النظام البديل عند الحاجة.‏

تكلفة الوقاية مقابل خسائر التوقف

إذا كانت هذه التكنولوجيا موجودة، فما الذي يمنع المؤسسات من استخدامها على نطاق واسع؟

يبدأ تفسير ذلك من التكلفة، لكنه لا ينتهي عندها، فالشركات التي تدفع بالفعل اشتراكات شهرية أو سنوية لخدمات البريد المؤسسي قد ‏ترى أن إضافة خدمة مستقلة لاستمرارية البريد تمثل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً إذا لم تواجه أعطالاً واسعة بصورة متكررة.‏

كما أن بناء منظومة احتياطية يتطلب إعداداً تقنياً وصيانة وتدريباً للموظفين، فضلاً عن التأكد من توافقها مع قواعد حماية البيانات ‏والاحتفاظ بالسجلات والامتثال التنظيمي، لكن المقارنة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على تكلفة الاشتراك الإضافي، وإنما يجب أن ‏تشمل تكلفة التوقف عن العمل.‏

فشركة تضم آلاف الموظفين قد تخسر ساعات عمل جماعية بسبب تعطل البريد، بينما يمكن أن تواجه شركة طيران تأخراً في ‏الاتصالات مع العملاء، أو تعجز مؤسسة مالية عن تمرير تعليمات أو مستندات حيوية خلال فترة الانقطاع، ولا يمكن تحديد تكلفة ‏موحدة لهذه الخسائر، لأنها تختلف وفق طبيعة النشاط وعدد الموظفين والعمليات المتأثرة ومدى ارتباطها بالبريد الإلكتروني، لكن ‏حسابها أصبح ضرورة عند تقييم جدوى الاستثمار في الأنظمة الاحتياطية.‏

وتظهر هنا أهمية التمييز بين المؤسسات التي يمكنها تحمل توقف مراسلاتها لساعات محدودة، والجهات التي يؤدي انقطاع الاتصال ‏فيها إلى تعطيل خدمات حيوية أو تأخير قرارات تشغيلية حساسة، وتقدم اتفاقيات مستوى الخدمة جانباً آخر من هذه المعادلة، فحتى ‏عندما يضمن مزود الخدمة استمرار عمل أنظمته بنسبة 99.9% شهرياً (ما يسمى تقنياً بالإتاحة الشهرية)، فإن ذلك لا يمنع حدوث ‏أعطال، كما أن التعويضات التي تقدمها الشركات عند تجاوز فترات التوقف المسموح بها لا تغطي بالضرورة الخسائر الفعلية التي ‏تتكبدها المؤسسات نتيجة تعطل أعمالها‎.‎

ومن ثم، فإن شراء خدمة احتياطية لا ينبغي النظر إليه باعتباره تكراراً غير ضروري للإنفاق على البريد الإلكتروني، وإنما باعتباره ‏استثماراً في استمرارية الأعمال، على غرار تجهيزات الحماية من الحرائق أو أنظمة الطاقة الاحتياطية.‏

هل يصبح البريد الاحتياطي إلزامياً؟

تفتح أزمة مايكروسوفت نقاشاً أوسع بشأن المعايير التي يجب أن تطبقها المؤسسات الحيوية لضمان استمرارية خدماتها الرقمية.‏

فإذا كانت المستشفيات والمطارات ومراكز البيانات مطالبة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة، فلماذا لا تخضع وسائل الاتصال الرقمية ‏الأساسية لمعايير مماثلة من حيث الجاهزية والاستقلالية؟

ولا يعني ذلك بالضرورة إلزام كل شركة بشراء استضافة بريد ثانية كاملة، بل يمكن وضع متطلبات تتناسب مع حساسية النشاط، ‏تتراوح بين قنوات طوارئ مستقلة للشركات الصغيرة، وأنظمة استمرارية بريد متخصصة للمؤسسات الأكبر، وصولاً إلى بنى تشغيلية ‏متعددة المزودين لدى الجهات الحيوية.‏

وتزداد أهمية هذا التوجه مع توسع الشركات في الاعتماد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وربط المراسلات بالاجتماعات ‏وإدارة المستندات والهويات الرقمية وتطبيقات الأعمال.‏

فإذا أصبحت جميع هذه الخدمات تعتمد على مزود واحد أو على مكونات تقنية مشتركة، فإن تعطل أحد هذه المكونات قد يتجاوز البريد ‏الإلكتروني ليصيب منظومة العمل بأكملها.. ومن هنا، لا تكمن معالجة المشكلة في استبدال الاحتكار المحتمل باعتماد كامل على شركة ‏أخرى، وإنما في بناء أنظمة قادرة على الاستمرار حتى عندما يتوقف أحد مورديها.‏

وهذا يتطلب من إدارات تكنولوجيا المعلومات إعادة تقييم أولوياتها، بحيث لا تقاس جودة البنية الرقمية فقط بسرعة الخدمات أثناء ‏التشغيل الطبيعي، وإنما أيضاً بقدرتها على الاستمرار عندما تقع الأعطال، فالمؤسسة التي تمتلك أنظمة سريعة ومتطورة لكنها تتوقف ‏تماماً عند انقطاع مزودها الرئيسي لا يمكن اعتبار بنيتها الرقمية مكتملة من منظور استمرارية الأعمال.‏

وفي المقابل، فإن المؤسسة التي تستطيع التحول إلى قناة اتصال احتياطية مستقلة، ولو بإمكانات مؤقتة ومحدودة، تمتلك قدرة أكبر على ‏احتواء الأزمة وتقليل آثارها من الناحية التشغيلية، وفي الوقت نفسه من الناحية الاقتصادية، لكون توقف الأعمال حتى ولو لدقائق في ‏بعض القطاعات يمثل خسائر مليارية أحياناً.‏

نجحت شركات التكنولوجيا الكبرى خلال العقدين الماضيين في إقناع المؤسسات بأن نقل خدماتها إلى السحابة يمنحها مرونة تشغيلية ‏ويخفف أعباء إدارة الخوادم المحلية، غير أن الأعطال العالمية المتكررة، والهجمات السيبرانية المستحدثة في ظل تعاظم دور الذكاء ‏الاصطناعي واستخدامه في الهجمات السيبرانية، تكشف أن التخلص من الخوادم الداخلية لا يعني التخلص من مخاطر التوقف، بل قد ‏ينقل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر إلى مزود خارجي.‏

ولذلك فإن السؤال الذي يجب أن تواجهه المؤسسات بعد أزمة مايكروسوفت لا يقتصر على موعد إصلاح العطل، أو حجم التعويض ‏الذي قد تحصل عليه، وإنما يتعلق بما إذا كانت تمتلك خطة تشغيل مستقلة في المرة المقبلة.‏

فمولد الكهرباء الاحتياطي لا ينتظر وقوع الانقطاع حتى يبدأ التفكير في شرائه، ولا يحقق غرضه إذا لم يكن جاهزاً للعمل عند ‏الحاجة، والأمر نفسه ينطبق على البريد الإلكتروني، الذي لم يعد مجرد أداة إدارية لتبادل الرسائل، بل تحول إلى جزء من البنية ‏الأساسية التي تقوم عليها الأعمال والخدمات والاقتصادات الحديثة.‏

وإذا كانت المؤسسات لا تقبل أن تتوقف أعمالها بالكامل عند انقطاع الكهرباء، فلماذا تقبل أن يحدث ذلك عند انقطاع البريد ‏الإلكتروني؟