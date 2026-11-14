فرنسا.. أكثر من 100 ألف متظاهر في باريس ومدن أخرى

خبرني - شارك نحو 106 آلاف شخص في التظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى يوم السبت، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، فيما أفادت النقابات بأن عدد المحتجين ضعف ما أعلنته السلطات.

وقالت النقابات إن عدد المحتجين بلغ 200 ألف شخص، نصفهم تقريبا في باريس.

والسبت الماضي، قدرت الداخلية عدد المشاركين في الاحتجاجات بـ146 ألفا، والنقابات 250 ألفا، وهذا التقدير هو الأدنى منذ أسابيع لحجم المشاركة في تحركات احتجاجية تقام خلال نهاية الأسبوع.

وتصاعد الغضب الشعبي للأسبوع الخامس على التوالي حيث انطلقت السبت موجة جديدة من التظاهرات والاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام أسلحتهم، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.

وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة لكن تخللتها أعمال شغب ونهب، واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.

هذا، ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 في المئة، معتبرة أن ذلك مجرد "فتات".

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لمجموعات اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، كان أبرزها تحركات طلاب المدارس والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.