رئيس الوزراء العراقي يعفي 9 قيادات أمنية وإدارية في قضية تهريب النفط - أسماء

خبرني - قال لمتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية ، ان رئيس الوزراء قرر اعفاء قيادات أمنية وإدارية في قضية تهريب النفط.

وقالت وكالة الانباء العراقية ان رئيس مجلس الوزراء " علي فالح الزيدي " وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ترأس اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، ووجه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان أن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".

وأشار إلى أنه " في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.