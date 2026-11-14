آيزنكوت: نتنياهو يدرك هزيمته ويحاول عرقلة تشكيل حكومة جديدة

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، السبت، إن ررئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو يدرك هزيمته ويحاول عرقلة تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا مواصلة الجهود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت.

وأضاف آيزنكوت، في تصريحات ردا على نتنياهو، أن دعوته إلى التفاوض ليست سوى مناورة سياسية، مشيرا إلى أن نتنياهو يتحدث عن الوحدة في الوقت الذي يمارس فيه التحريض والانقسام.

وأكد آيزنكوت أن انضمام نتنياهو إلى حكومة طوارئ مشروط بقبول مبادئه.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن آيزنكوت سيشترط على نتنياهو أن يتولى هو رئاسة الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، في ظل الخلافات القائمة بشأن قيادة الحكومة المقبلة وتركيبتها.

وفي وقت سابق، دعا نتنياهو مجددا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه غادي آيزنكوت، معتبرا ذلك السبيل الوحيد "لضمان أمن إسرائيل" في مواجهة إيران التي تعهد بالقضاء على تهديدها "مرة واحدة وإلى الأبد".

وقال نتنياهو في بيان مصور إن لقاءه الخميس مع آيزنكوت "رسّخ قناعته بأن من الضروري في الوقت الراهن تشكيل حكومة وحدة وطنية" تكون قادرة على "ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة".