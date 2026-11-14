منتخب النشامى ينهي تحضيراته في عمان ويغادر إلى الدوحة الأحد

خبرني - اختتم المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية في عمّان، استعدادا لمواجهة نظيره الأسترالي وديا عند السابعة مساء الثلاثاء، على ستاد سحيم بن حمد بالدوحة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء السبت، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب بادو الزاكي، وبمشاركة كافة اللاعبين، باستثناء هادي الحوراني الذي قرر الجهاز الفني استبعاده من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن ما يستدعي إخضاعه للراحة.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب الوطني عصر الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وباتت قائمة المنتخب الوطني للمواجهة تضم 24 لاعباً، هم: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، محمد أبو غوش، عودة الفاخوري، ومحمود مرضي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا بموعدها الجديد خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028، في المملكة العربية السعودية.