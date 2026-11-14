المنتخب الوطني تحت 23 يتعادل مع نظيره الإماراتي ودياً

خبرني - تعادل المنتخب الوطني ت23 مع نظيره الإماراتي 2-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت 14 تشرين الثاني، على ملعب جبل علي في دبي، ضمن معسكره التدريبي استعداد للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب في اللقاء عبدالرحمن الزغايبة 20 و 65.

ومثل المنتخب في اللقاء: محمد علعالي، أيهم السمامرة، عمر الخطيب، محمد حداد (مهند المحسيري)، عبدالله المنيص (نور الدين ياسين)، عمر خضر (إياد عماوي)، محمود ذيب (عهد جادو)، صالح فريج، مؤمن الساكت، ناصر الدجاني (قتيبة العجالين)، عبدالرحمن الزغايبة (محمد قاسم).

وجاءت بداية اللقاء قوية من المنتخب الوطني، الذي بحث مبكراً عن افتتاح النتيجة، حيث كان قريباً من التسجيل عن طريق الساكت الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس، وسنحت للمنتخب عديد الفرص للتسجيل لينجح الزغايبة باستلام عرضية حداد وتسديدها في شباك أصحاب الأرض, ليتمكن المنتخب الإماراتي من العودة بالنتيجة بضربة حرة مباشرة استقرت في شباك علعالي.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف المنافس الهدف الثاني، ليعود الزغايبة ويستغل تمريرة مميزة مع ذيب ويسددها قوية في الشباك محرزا هدف التعادل 2-2، ليجري بعدها المدرب اجريندو عدداً من التبديلات، التي قدمت الإضافة المطلوبة وكانت قاب قوسين من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق الدفاعات والحارس، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني، على ذات الملعب.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.