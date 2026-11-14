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1.3مليون بالغ مصابون بمرض السكري في الإمارات

  • 14 نوفمبر 2026
  • 21:13
13مليون بالغ مصابون بمرض السكري في الإمارات

خبرني - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إصابة 1.3 مليون بالغ بمرض السكري في الإمارات، متوقعة ارتفاع هذا العدد إلى 1.9 مليون مصاب بحلول عام 2050 في حال استمرار الوضع الحالي. 

وأوضحت في منشور لها عبر منصة (إكس)، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، أن الكلفة الاقتصادية لمرضى السكري في الدولة تبلغ 9 مليارات درهم سنوياً.

وأكدت أن دولة الإمارات تواصل جهودها الوطنية للوقاية من السكري والحدّ من آثاره الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والدوري، وتبنّي نهج استباقي يضع صحة المجتمع في مقدمة الأولويات.

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