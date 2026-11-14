سورية .. وفاة 4 اطفال جراء تناولهم الفطر البري السام

خبرني - ارتفعت، السبت، حصيلة الوفيات جراء التسمم بالفطر السام في مزرعة تشرين بريف الرقة إلى 4 أطفال، وذلك بعد وفاة طفلة، في حين لا يزال طفلان آخران يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات مدينة حلب، بحسب ما أعلنت مديرية إعلام الرقة.

وكانت مديرية الإعلام قد أعلنت أمس الجمعة وفاة 3 أطفال وإصابة ثلاثة آخرين في حادثة التسمم في مزرعة تشرين.

ويأتي ذلك بعد وصول 6 حالات تسمم بالفطر البري السام إلى مستشفى الرقة الوطني أول أمس الخميس، قبل أن يطلق تحذيرا عاجلا للأهالي بضرورة "الامتناع التام عن جني أو تناول الفطر البري".

وأكد رئيس الشعبة الهضمية في المستشفى الدكتور ناصر العلي استحالة "التمييز بين الفطر السام والآمن بالعين المجردة"، مذكرا بحادثة سابقة أودت بحياة 15 شخصا (نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، موضحا أن "أعراض التسمم تظهر خلال 3 إلى 6 ساعات، وتبدأ باضطرابات هضمية وتحسسية، لتتطور في الحالات الشديدة إلى قصور كبدي مميت".

وشدد العلي على أهمية التدخل الإسعافي السريع خلال الساعتين الأوليين لضمان إنقاذ حياة المريض، محذرا من أن التأخر لأكثر من 6 ساعات يقلل من فرص النجاة بشكل كبير ويجعل التدخل مقتصرا على الرعاية الداعمة للكبد.

مراحل التسمم وتأثيرها القاتل

وفي سياق متصل، أوضحت اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة روعة محمود التجار لـ"سوريا الآن" أن بعض أنواع الفطر السام "تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجسم وتؤدي لتلف الأعضاء، وخاصة الكبد والكلى".

وأشارت الدكتورة التجار إلى أن "الأعراض قد لا تظهر خلال الساعات الـ 6 إلى الـ 24 الأولى، لتبدأ في المرحلة الثانية بمواجهة إسهال مائي وتقيؤ وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة وتعب وإرهاق، في حين تشهد المرحلة الثالثة شعورا مخادعا بالتحسن وغيابا للأعراض".

وأضافت أن "المرحلة الرابعة تشهد تراجعا في وظائف الكبد واضطرابات في تخثر الدم وسكر الدم وصولا إلى خلل شامل في وظائف الأعضاء ولا سيما الكلى التي تصاب بالفشل الكلوي".

كما أكدت اختصاصية التغذية العلاجية أن "عمليات الطهي بمختلف أنواعها، كالسلق أو الشوي، لا تقضي على المادة السامة الموجودة في الفطر"، خاتمة بدعوة الأهالي إلى عدم تناول أي نوع من الفطور أو المواد الغذائية مجهولة المصدر، وخاصة الفطر البري.