مستوطنون يحتلون أسطح محال تجارية فلسطينية بالخليل

لا تزال إسرائيل ماضية في خططها الرامية لابتلاع الضفة الغربية، إذ أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على سطح محال تجارية وسط مدينة الخليل، ووضعوا بيوتا متنقلة على سطح المحال ونصبوا مصعدا حديديا للوصول إليها يمر من منتصف الطريق.

وفي واحد من تلك المحال، يعمل أبو لؤي الخطيب خياطا منذ سنوات في محل ورثه عن والده -الذي هُجر من قرية بيت جبرين بعد نكبة 1948- قبل أن يعود المستوطنون لملاحقته هو ونجله لدفعهما إلى الرحيل مجددا.

فلن يفكر الزبائن في الاقتراب منه أو التعامل معه بعدما وضع المستوطنون بيتا متنقلا أعلى محله، سعيا لتهجيره من المنطقة التي قال، في تقرير إنه لن يغادرها أبدا، بحسب الجزيرة.

لا يوجد قانون

أما أبو طارق، الذي يعمل بقالا، فيتنقل حاملا بضاعته على يديه عبر حاجز مغلق في أغلب الأحيان بعدما لم يعد زبائنه قادرين على الوصول إليه بسبب البؤرة الاستيطانية الجديدة التي خلقت واقعا ثقيلا بفعل استفزازات المستوطنين وإغلاقات جيش الاحتلال.

فمن جهة، يقول أبو طارق إنه لن يغادر المنطقة ومن جهة أخرى أصبح بقاؤه في المكان يعني مواجهة يومية ومستمرة مع الدولة التي قال إنها ترى نفسها فوق كل القوانين، مضيفا: "هل تقبل البلدية بأن نفعل نحن في تل أبيب ما يفعله المستوطنون في الخليل؟".

وعلى بُعد أمتار من محال الرجلين، تعيش عائلات بات المستوطنون يقتربون بشكل أكبر من منازلها، معززين مخاوفها من تزايد وتيرة العنف لإخلاء هذه البيوت من سكانها.

ورصدت إسرائيل 11 مخططا استيطانيا جديدا لإضافة ما يقارب 895 وحدة سكنية وتوسعات صناعية وتجارية وخدمية في عدد من المحافظات، وفق ما كشفته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.