الحاجز الدماغي مفتاح لعلاج الزهايمر

خبرني - يمثل الحاجز الدموي الدماغي، وهو شبكة من ​الخلايا المبطنة للأوعية الدموية تفصل الدماغ عن بقية مجرى الدم، نظاماً متطوراً يسمح ​بمرور البروتينات المفيدة إلى الدماغ، ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام أساليب جديدة لعلاج مرض الزهايمر وغيره من الأمراض.

وقال آندرو يانج من معاهد غلادستون في سان فرانسيسكو الذي قاد فريق الدراسة في بيان: «على مدار قرن، تعاملنا مع الحاجز الذي يتحكم في مرور الدم للمخ باعتباره ⁠مجرد حاجز مادي بسيط يحمي الدماغ من السموم».

وتابع: «اكتشفنا أنه أشبه بواجهة ذكية تستخلص البروتينات المناسبة من الدم، غالباً من أجزاء بعيدة من الجسم، وتوصلها إلى أنواع محددة من الخلايا في الدماغ».

واستخدم الباحثون في الدراسة التجريبية التي أجروها على الفئران تقنية وسم البروتينات لتمييز 861 بروتيناً من دم الفئران، ثم أعادوا حقنها في مجرى الدم. وأظهرت تحليلات أنسجة المخ أن 92 بروتيناً منها عبرت الحاجز ووصلت للدماغ.

وذكر الباحثون في دورية (سيل) أن بمجرد دخولها إلى الدماغ، يتم توجيه بروتينات مختلفة إلى أنواع محددة من خلايا الدماغ.

ولاحظ الباحثون أن معظم البروتينات التي تجاوزت هذا الحاجز تم إنتاجها في أجزاء بعيدة من الجسم.

فعلى سبيل المثال، ينتقل بروتين (أبوليبوبروتين ​إيه1) الذي ينتجه الكبد إلى الدماغ للمساعدة ​في الحفاظ على الروابط العصبية السليمة بين ⁠الخلايا العصبية، وهو اكتشاف قالوا إنه قد يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لمرض الزهايمر.