كيف تساعد زيادة سرعات ناقل الحركة في توفير الوقود؟

خبرني - شهدت نواقل الحركة الأوتوماتيكية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعدما كانت الأنظمة ذات الأربع أو الخمس سرعات شائعة في السيارات، أصبحت العديد من الطرازات الحديثة تعتمد على نواقل حركة بثماني وتسع وحتى عشر سرعات، ويأتي هذا التطور بهدف تحسين أداء المحرك، وتقليل استهلاك الوقود، وتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وسلاسة.

لكن زيادة عدد التروس لا تعني بالضرورة الحصول على سيارة أسرع أو أكثر كفاءة، إذ يعتمد اختيار عدد السرعات على طبيعة المحرك، ووزن السيارة، واستخداماتها، فضلا عن التكلفة وتعقيدات التصنيع.

كيف تساعد زيادة السرعات على توفير الوقود؟

يُعد تحسين كفاءة استهلاك الوقود أحد أبرز أسباب زيادة عدد التروس في نواقل الحركة الأوتوماتيكية، فمحركات الاحتراق الداخلي تعمل بكفاءة أفضل عند نطاقات محددة من عدد دورات المحرك في الدقيقة (RPM)، وتتمثل وظيفة ناقل الحركة في إبقاء المحرك قريبا من هذه النطاقات وفقا لظروف القيادة.

وتوفر التروس المنخفضة القوة اللازمة لتحريك السيارة من السكون، بينما تسمح التروس العليا ذات النسب الطويلة بخفض عدد دورات المحرك عند السير بسرعات مرتفعة، ما يساعد على تقليل استهلاك الوقود، خصوصا على الطرق السريعة والرحلات الطويلة.

كما تمنح زيادة عدد السرعات ناقل الحركة مرونة أكبر في اختيار النسبة المناسبة، وتقلل الفارق بين كل ترس وآخر، وهو ما يساعد المحرك على العمل ضمن نطاق تشغيل أكثر كفاءة.

ومع ذلك، تظل عوامل مثل وزن السيارة، والديناميكا الهوائية، وتصميم المحرك، وبرمجة ناقل الحركة مؤثرة بصورة مباشرة في استهلاك الوقود.

هل ناقل الحركة ذو 10 سرعات يجعل السيارة أسرع؟

تساعد التروس الإضافية على إبقاء المحرك قريبا من نطاق القوة والعزم الأمثل، وهو ما قد يحسن الاستجابة أثناء التسارع.

فعندما تتوفر نسب تروس أكثر، يستطيع ناقل الحركة إجراء تغييرات أصغر بين السرعات، ما يقلل الانخفاض المفاجئ في عدد دورات المحرك عند الانتقال إلى ترس أعلى.

ولهذا تعتمد العديد من السيارات الرياضية الحديثة على نواقل حركة بثماني أو عشر سرعات، تجمع بين التروس المنخفضة القصيرة لتحقيق تسارع قوي، والتروس العليا الطويلة لتقليل عدد دورات المحرك أثناء القيادة بسرعات ثابتة.

لكن امتلاك السيارة عشر سرعات لا يضمن تفوقها في التسارع على سيارة تستخدم ناقل حركة من ثماني سرعات، فقوة المحرك، وسرعة تبديل التروس، ووزن السيارة، ومستوى التماسك مع الطريق، عوامل لا تقل أهمية.

لماذا لا تستخدم جميع السيارات 10 سرعات؟

رغم المزايا المحتملة، فإن زيادة عدد التروس ترفع مستوى التعقيد الهندسي وتكاليف التصنيع، كما قد تتطلب مكونات إضافية وأنظمة تحكم إلكترونية أكثر تطورا، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الصيانة والإصلاح.

وتختلف احتياجات السيارات بحسب طبيعة استخدامها، فالمحركات الصغيرة قد لا تحتاج إلى عشر سرعات لتحقيق أداء مناسب، بينما يمكن لشاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة الاستفادة من تعدد التروس لتحقيق التوازن بين قوة السحب واستهلاك الوقود.

كذلك، قد لا تحقق السيارات المخصصة للتنقل داخل المدن استفادة كبيرة من التروس الإضافية مقارنة بالسيارات المستخدمة في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة.

كثرة التروس لا تضمن قيادة أكثر سلاسة

من النقاط المهمة التي يجب أن ينتبه إليها المشتري أن زيادة عدد السرعات قد تؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية، خاصة إذا لم تتم معايرة ناقل الحركة وبرمجته بصورة جيدة.

فقد يعاني السائق من ظاهرة تُعرف باسم Gear Hunting، وهي التنقل المتكرر بين التروس دون الاستقرار على النسبة المناسبة، خصوصا عند صعود المرتفعات أو التسارع والتباطؤ في حركة المرور.

لذلك، تلعب برمجيات التحكم الإلكتروني دورا أساسيا في تحديد جودة تجربة القيادة، وقد يقدم ناقل حركة بست سرعات تمت معايرته جيدا أداءً أكثر سلاسة من ناقل حركة بعشر سرعات يعاني من سوء البرمجة.

CVT وDCT.. تقنيات بديلة

إلى جانب نواقل الحركة الأوتوماتيكية التقليدية، تعتمد شركات السيارات على تقنيات أخرى، أبرزها ناقل الحركة متغير النسب باستمرار (CVT)، الذي لا يستخدم عددا ثابتا من التروس، بل يغير نسبة النقل بصورة مستمرة للحفاظ على سرعة تشغيل مناسبة للمحرك.

وهناك أيضا ناقل الحركة مزدوج القابض (DCT)، الذي يستخدم قابضين لتسريع عمليات تبديل التروس، ويحظى بشعبية في السيارات الرياضية بفضل سرعة استجابته.

أيهما أفضل: 8 أم 10 سرعات؟

لا توجد إجابة مطلقة، فالأفضلية تعتمد على مدى توافق ناقل الحركة مع المحرك وطبيعة السيارة، وقد يوفر نظام الثماني سرعات توازنا ممتازا بين الأداء والراحة والكفاءة، بينما يمنح نظام العشر سرعات مرونة إضافية في بعض ظروف القيادة.

وبالنسبة للمشتري، لا ينبغي أن يكون عدد التروس معيارا وحيدا عند اختيار السيارة، بل من الأفضل الاهتمام بسلاسة تبديل السرعات، واستجابة المحرك، واستهلاك الوقود الفعلي، وتكاليف الصيانة.

ناقل الحركة الأفضل ليس بالضرورة صاحب أكبر عدد من السرعات، بل الذي يوفر أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والراحة، دون تعقيد أو تكلفة إضافية لا يحتاج إليها السائق.