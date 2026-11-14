احترقت الطائرة وتعطلت المظلة.. طيار يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم وينجو

خبرني - في واحدة من أكثر قصص النجاة إثارة في تاريخ الطيران العسكري، نجا الطيار الأمريكي كليف جودكينز من سقوط مروّع من ارتفاع يُقدّر بنحو 15 ألف قدم، بعدما اشتعلت النيران في مقاتلته خلال رحلة فوق المحيط الهادئ، وتعطّل مقعد القذف، وفشلت مظلته الرئيسية في الانفتاح، قبل أن يرتطم بالمياه ويظل يصارع الموت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، إلى أن تمكنت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية من إنقاذه.

وتعود تفاصيل الحادث الاستثنائي إلى يونيو 1963، عندما كان جودكينز، برتبة ملازم أول في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، يشارك ضمن سرب المقاتلات VMF(AW)-323 في رحلة جوية عبر المحيط الهادئ، انطلقت من قاعدة إل تورو بولاية كاليفورنيا، مروراً بهاواي وجزيرتي ميدواي وويك، وصولاً إلى اليابان.

انفجار مفاجئ حوّل الرحلة إلى كابوس

وبينما كانت مقاتلته من طراز F-8E Crusader تحلق على ارتفاع 20 ألف قدم، وعلى مسافة نحو 600 ميل من الساحل الأمريكي، التحمت بطائرة تزويد بالوقود جواً، لكن بعد دقائق قليلة من انتهاء عملية التزود، دوّى انفجار مفاجئ داخل الطائرة، أعقبه انخفاض حاد في أداء المحرك وتسرب الوقود واشتعال النيران خلف المقاتلة.

وتلقى جودكينز تحذيراً عاجلاً من أحد الطيارين عبر اللاسلكي، قائلاً له: "جود، أنت تحترق!".

حاول الطيار استخدام مقبض القذف الرئيسي للخروج من الطائرة، لكن دون جدوى، ثم لجأ إلى المقبض الاحتياطي، إلا أنه فشل هو الآخر، وأمام اشتعال النيران واستحالة الهبوط الاضطراري في عرض المحيط، اتخذ قراراً بالغ الخطورة، إذ فتح مظلة قمرة القيادة يدوياً، وفك أحزمة الأمان، ووقف داخل الطائرة، تاركاً تيار الهواء الذي بلغت سرعته نحو 225 عقدة ينتزعه خارج قمرة القيادة.

مظلة لا تفتح وارتطام عنيف بالمحيط

وبعد خروجه من الطائرة، سحب جودكينز حلقة فتح المظلة، فانطلقت المظلة الصغيرة، لكن المظلة الرئيسية، التي يبلغ قطرها 24 قدماً، لم تنفتح، بعدما تشابكت خيوطها، وظلت ترفرف فوقه دون أن تتمكن من إبطاء سقوطه.

ورغم محاولاته المتكررة لفك تشابك الخيوط طوال فترة الهبوط، لم يتمكن من إنقاذ نفسه من الارتطام العنيف بالمحيط الهادئ.

وأسفر الحادث عن إصابات بالغة، شملت خمسة كسور في الكاحل الأيسر وثلاثة في الأيمن، وكسراً في الحوض وأحد فقرات العمود الفقري، إلى جانب قطع أحد أوتار القدم اليسرى وانكماش جزئي في الرئة اليسرى.

ولم تتوقف محنته عند هذا الحد، إذ فقد قارب النجاة الخاص به، بينما لم يتمكن من الوصول إلى قوارب أخرى أسقطتها طائرات كانت تحلق في المنطقة، بسبب حالته الصحية الحرجة.

ساعتان ونصف في قلب المحيط قبل الإنقاذ

وظل جودكينز يصارع الأمواج والإصابات في مياه المحيط لمدة تقارب ساعتين ونصف، حتى وصلت إليه السفينة الأمريكية USS Embattle، وهي كاسحة ألغام تابعة للبحرية الأمريكية، وتمكنت من انتشاله وإنقاذ حياته.

وخلال الفحص الطبي، اكتشف أحد الأطباء وجود ندبة قديمة في بطنه، وعلم أنه كان قد فقد طحاله قبل أربع سنوات إثر حادث سيارة خطير في ولاية تكساس.

وأوضح الطبيب أن وجود الطحال وقت ارتطامه بالمياه كان سيزيد احتمالات تمزقه بفعل قوة الصدمة، وربما كان ذلك سيؤدي إلى وفاته، في مفارقة لافتة جعلت نجاته أكثر إثارة.

من حافة الموت إلى قمرة القيادة مجدداً

ورغم الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، أظهر جودكينز عزيمة استثنائية، إذ تمكن من العودة إلى قيادة مقاتلات F-8 Crusader خلال أقل من ستة أشهر من الحادث.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية، التحق بشركة "دلتا إيرلاينز"، حيث عمل طياراً مدنياً لمدة 30 عاماً، وتقاعد لاحقاً برتبة قائد طائرة.

وظل يروي تفاصيل تجربته الاستثنائية على مدار سنوات، ومن بينها لقاء مع طلاب معهد ماريون العسكري بولاية ألاباما عام 2018، الذي سبق أن درس فيه.

وتبقى قصة كليف جودكينز واحدة من الشواهد اللافتة على قدرة الإنسان على مواجهة أقسى الظروف، فبعد أن فشلت وسائل الإنقاذ الأساسية داخل طائرته، وتعطلت مظلته، وارتطم بالمحيط بإصابات بالغة، لم ينجُ من الموت فحسب، بل عاد إلى الطيران ليواصل مسيرته المهنية ثلاثة عقود كاملة.