أصحاب المعاصر : لا استيراد أو تصدير لزيت الزيتون حاليا

خبرني - توقع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيت الأردني تيسير النجداوي ،السبت، أن يتراوح إنتاج الأردن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بين 32 و35 ألف طن، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 30 ألف طن.



وأضاف النجداوي أن الاحتياجات المحلية تقدر بنحو 25 إلى 26 ألف طن، ما يوفر فائضا يتراوح بين 6 و7 آلاف طن، يخصص معظمه للتصدير وجزء منه مخزونا استراتيجيا، بحسب المملكة.

وقال إن موسم قطاف الزيتون بدأ فعليا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد تأجيل القطاف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب عدم نضوج الثمار، موضحا أن الإقبال على المعاصر ارتفع خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل نسب زيت مرتفعة في الثمار.

وأضاف النجداوي أن أسعار الزيت البكر العادي ستتراوح بين 95 و100 دنانير، فيما يتراوح سعر الزيت عالي الجودة بين 110 و120 دينارا.

وأشار إلى أن أجور عصر الزيتون ارتفعت بنحو 10 قروش للكيلوغرام، مبينا أن الزيادة لم تطبق في أغلب المعاصر هذا العام وأن الأسعار تتراوح بين 65 و70 قرشا.

وأكد النجداوي على عدم فتح باب التصدير لزيت الزيتون قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، متوقعا بدء التصدير في 20 تشرين الثاني الحالي، قبل انطلاق المهرجان الوطني لزيت الزيتون في 26 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الأول المقبل.

ولفت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين خلال السنوات الماضية، بما يشمل القطاف والنقل وأجور المعاصر والعمالة والحراثة والتقليم ورش المبيدات، موضحا أن كلفة قطاف 100 كيلوغرام من الزيتون ارتفعت إلى نحو 30–35 دينارا.