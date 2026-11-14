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  • بعد إلغاء 16 ألف رحلة .. النقل الأميركي: حركة الطيران عادت إلى طبيعتها

بعد إلغاء 16 ألف رحلة .. النقل الأميركي: حركة الطيران عادت إلى طبيعتها

  • 14 نوفمبر 2026
  • 20:24
بعد إلغاء 16 ألف رحلة النقل الأميركي حركة الطيران عادت إلى طبيعتها

خبرني  - قال وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، عقب اضطرابات ناجمة عن عطل في أنظمة الاتصالات أدى إلى تعليق الحركة الجوية لساعات وإلغاء آلاف الرحلات.

وأوضح دافي أن أعطال المطارات وقعت خلال أعمال صيانة للكابلات وتحويلها من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تستخدم أجهزة قديمة في مراقبة الحركة الجوية يعود عمرها إلى عشرات السنين، وأنه يجب استبدالها.

وأضاف أن نحو 500 طائرة كانت تحلق في الأجواء عند توقف حركة المطارات، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على أن هجوما سيبرانيا تسبب بالأزمة.

وكانت هيئة الطيران المدني الأميركية أفادت، السبت، بإلغاء أكثر من 16 ألف رحلة جوية يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، إثر تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات.

وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة" الجمعة، بينها نحو 9 آلاف رحلة تجارية و3 آلاف رحلة خاصة.

وأضاف "نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت".

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