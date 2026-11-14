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تزايد الضغوط على الذهب والفضة

  • 14 نوفمبر 2026
  • 19:45
تزايد الضغوط على الذهب والفضة

خبرني - سجلت أسعار الذهب خسائر خلال تعاملات الأسبوع، متراجعة بأكثر من 4 %، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أوائل يونيو، وسط تصاعد التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، وما صاحب ذلك من ضغوط على المعدن النفيس.
جاء التراجع الأسبوعي رغم ارتفاع الذهب خلال تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة زيادة مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أقل قليلاً من توقعات الأسواق، وهو ما خفف بعض الرهانات على اتجاه الفيدرالي نحو تشديد نقدي أكبر. ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 3,898 دولاراً للأونصة.

وسجلت أسعار الفضة خسارة أسبوعية بلغت 5.35 % خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر.
وجاء التراجع نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما ضغط على المعادن النفيسة. كما سجلت الفضة أدنى سعر تسوية لها خلال 52 أسبوعاً.

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