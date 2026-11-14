العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لخمسة من الألوية المتقاعدين

خبرني – زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، خمسةً من الألوية المتقاعدين الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، للأطمئنان على صحتهم.

وشملت الزيارة اللواء المتقاعد علي عبد الفاعوري، واللواء المتقاعد محمد تيسير بني ياسين، واللواء المتقاعد عودة فلاح الشوابكة، واللواء المتقاعد هشام أحمد خريسات، واللواء المتقاعد كرم الريحاني.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لهم، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأشاد العيسوي بإسهام الألوية المتقاعدين في مسيرة الوطن، مثمّناً ما قدّموه خلال سنوات خدمتهم من جهود في أداء الواجب وصون أمن الأردن واستقراره، وما يواصلون تقديمه بعد التقاعد بتوظيف خبراتهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.

