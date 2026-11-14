70 ألف اصطدام سنوياً.. خطر طائر يهدد صناعة الطيران

خبرني - تمثل اصطدامات الطيور بالطائرات أحد أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه صناعة الطيران، لما تسببه من مخاطر على سلامة الرحلات وخسائر مالية نتيجة تلف المحركات وهياكل الطائرات، فضلا عن تأخير الرحلات وإخراج الطائرات من الخدمة لفترات قد تطول بحسب حجم الأضرار.

وتشير بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى تسجيل نحو 344 ألف اصطدام بالحياة البرية للطائرات المدنية في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 2025، من بينها 24,447 اصطداما خلال عام 2025 وحده، توزعت على 870 مطارا أمريكيا.

وتكشف البيانات أن نحو 70% من الاصطدامات تحدث على ارتفاعات تتراوح بين سطح الأرض و500 قدم، فيما يقع 61% منها خلال مراحل الهبوط والاقتراب والتدحرج على المدرج، مقابل 36% أثناء الإقلاع والصعود الأولي، ولا تتجاوز نسبة الاصطدامات خلال التحليق 3%.

وتختلف خطورة الاصطدام باختلاف أنواع الطيور وأحجامها، إذ تمثل البط والإوز نحو 4% من الاصطدامات التي تم تحديد أنواع الطيور فيها، لكنها تتسبب في 23% من الاصطدامات التي تلحق أضرارا بالطائرات، نتيجة كتلتها الكبيرة.

1.2 مليار دولار خسائر عالمية مقدرة سنويا

وعلى الصعيد العالمي، تشير تقديرات بحثية إلى أن التكلفة الاقتصادية لاصطدام الطيور بالطائرات قد تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار سنويا، تشمل أضرار الطائرات وتكاليف الإصلاح وتعطل التشغيل وتأخير الرحلات.

وذكرت شركة Allianz Global Corporate & Specialty هذا التقدير في تقريرها لمخاطر الطيران لعام 2020، مستندة إلى دراسات سابقة، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد التكلفة العالمية بدقة بسبب نقص البيانات وتفاوت معدلات الإبلاغ بين الدول.

وفي مؤشر على حجم الظاهرة، تشير هيئة الطيران المدني الإيطالية (ENAC)، استنادا إلى قاعدة بيانات Avisure–Dolbeer، إلى تسجيل أكثر من 70 ألف اصطدام بالحياة البرية سنويا على مستوى العالم، تمثل الطيور نحو 95% من إجمالي الحوادث المسجلة.

كما تشير البيانات التاريخية للفترة من 1912 إلى 2025 إلى نحو ألف حالة وفاة وتدمير قرابة 750 طائرة بسبب اصطدامات الحياة البرية.

391 مليون دولار خسائر أمريكية خلال عام واحد

وعلى المستوى الأمريكي، يقدر تقرير FAA ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA) متوسط الخسائر السنوية الناتجة عن اصطدامات الحياة البرية بنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من 1990 إلى 2025، تشمل 228 مليون دولار تكاليف مباشرة و44 مليون دولار خسائر أخرى غير مباشرة.

وارتفعت التقديرات إلى نحو 391 مليون دولار خلال عام 2025 وحده، إلى جانب أكثر من 74 ألف ساعة من توقف الطائرات عن الخدمة.

تشريعات وخطط لمواجهة الخطر

وتخضع إدارة مخاطر الحياة البرية بالمطارات الأمريكية للائحة 14 CFR 139.337، التي تلزم المطارات المعتمدة باتخاذ إجراءات فورية عند رصد أي تهديد من الطيور أو الحيوانات، وإجراء تقييم متخصص للمخاطر عند وقوع اصطدامات متكررة أو أضرار جسيمة أو دخول طيور إلى المحركات، أو رصد تجمعات تشكل خطرا محتملا على حركة الطائرات.

وتعتمد خطط المواجهة على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة أعداد الطيور والحيوانات، وتعديل الموائل والظروف البيئية التي تجذبها، وتنظيم استخدامات الأراضي المحيطة بالمطارات.

كما توصي FAA بإبعاد مصادر جذب الحياة البرية مسافة 5 آلاف قدم عن المطارات التي تخدم الطائرات ذات المحركات المكبسية، و10 آلاف قدم عن المطارات التي تخدم الطائرات التوربينية، إلى جانب نطاق حماية يبلغ خمسة أميال حول المطارات يشمل مناطق الاقتراب والمغادرة.

الرصد المبكر وتكنولوجيا مكافحة الطيور

وتستخدم المطارات وسائل متعددة لإبعاد الطيور، تشمل المدافع الصوتية، وأشعة الليزر، والأصوات التحذيرية، والصقور المدربة، إلى جانب تعديل البيئة المحيطة وإزالة مصادر الغذاء والمياه التي تجذبها.

كما تتوسع الاستثمارات في تقنيات الرصد المبكر، ومنها رادارات الطيور وأنظمة التصوير بالأشعة تحت الحمراء والطائرات دون طيار، فضلا عن تطوير إضاءة الطائرات لتعزيز قدرة الطيور على اكتشافها وتجنبها.

وخصصت إدارة الطيران الفيدرالية أكثر من 30 مليون دولار للأبحاث المتعلقة بمخاطر الحياة البرية منذ حادثة طائرة الرحلة 1549 التي هبطت اضطراريا في نهر هدسون عام 2009، فيما تجاوز التمويل المخصص لمشروعات مكافحة هذه المخاطر وتحسين إجراءات السلامة 400 مليون دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2025.

وتؤكد هذه المؤشرات أن مواجهة اصطدامات الطيور لم تعد تقتصر على حماية المحركات أو التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل أصبحت جزءا أساسيا من منظومة سلامة الطيران، تبدأ بإدارة البيئة المحيطة بالمطارات ورصد تحركات الطيور، وتمتد إلى استخدام التكنولوجيا والتخطيط المسبق لتقليل احتمالات الاصطدام.

فنجاح إجراءات الوقاية على الأرض يظل خط الدفاع الأهم قبل أن يتحول وجود الطيور في مسارات الطيران إلى تهديد مباشر لسلامة الرحلات.