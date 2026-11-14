الطيران المدني : رحلات الملكية الأردنية لم تتأثر بشكل كبير بالخلل الأميركي

خبرني - قالت هيئة تنظيم الطيران المدني، إنها تتابع عن كثب التطورات والمستجدات المتعلقة بالخلل الفني الطارئ الذي أصاب أنظمة الاتصالات والرادار في مطارات الولايات المتحدة الأميركية، وما تبعه من قرار مؤقت لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتعليق الرحلات المغادرة، نا تسبب بإلغاء وتأخير آلاف الرحلات الداخلية والدولية هناك.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، في بيان السبت، إن الهيئة تواصلت بشكل فوري ومباشر مع الناقل الوطني"الخطوط الجوية الملكية الأردنية"للوقوف على سير عملياتها التشغيلية المتجهة من وإلى الولايات المتحدة، إذ هبطت رحلتا الملكية الأردنية المتجهتان إلى دالاس وديترويت بسلام في مطاري الوصول قبيل تعليق الحركة الجوية.

وأضاف إنه عقب إعادة فتح الأجواء الأمريكية، أقلعت رحلتا شيكاغو وديترويت، فيما سجّلت رحلات العودة تأخيرات زمنية طفيفة ومحدودة تراوحت بين ساعة إلى ساعتين فقط"منها تأخر إقلاع رحلة دالاس لنحو ساعة ونصف"، نتيجة التبعات التشغيلية لتأخر رحلات الربط الداخلية في الولايات المتحدة المرتبطة بالرحلات الدولية القادمة إلى عمّان.

وأكدت الهيئة أن الأزمة التقنية غير المسبوقة التي واجهها قطاع الطيران العالمي، والتي دفعت وزير النقل الأميركي شون دافي إلى التحذير من تكرار مثل هذه الأعطال ما لم يتم استثمار عشرات المليارات من الدولارات لتحديث أنظمة المراقبة الجوية وبناء منظومة ملاحية جديدة، تؤكد أهمية النهج الاستباقي الذي تبنته هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، وضرورة الاستثمار المبكر في تحديث البنية التحتية الملاحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه جاء ثمرة لجهود فنية ومؤسسية متواصلة قادتها الهيئة، من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع الحكومة ووزارة النقل، وطرح الاحتياجات والأولويات الفنية والتشغيلية لقطاع الطيران، وبيان أهمية تطوير أنظمة الملاحة والمراقبة والاتصالات وفق أحدث المعايير والتقنيات الدولية، بما يضمن سلامة وكفاءة إدارة الأجواء الأردنية واستدامة خدمات الملاحة الجوية.

وبينت أن هذا التنسيق والجهد المشترك تُوّج بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 14 مليون دينار من عوائد العبور الجوي لغايات تحديث وتطوير الأنظمة الملاحية وأنظمة المراقبة والاتصالات.

