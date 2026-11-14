تنشيط السياحة : أسواق مصر ولبنان وتركيا والصين واليابان ضمن وجهات استهداف السياحة الأردنية

خبرني - قال الناطق باسم هيئة تنشيط السياحة هاني الدباس، إن القطاع السياحي في الأردن أظهر قدرة على التكيف والمحافظة على استمرارية نشاطه رغم التحديات والظروف الإقليمية التي أثرت على حركة السفر والطلب السياحي الدولي، مشيرا إلى أن تنويع المنتج السياحي واستهداف أسواق جديدة وإقامة الفعاليات أسهمت في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية.

وأضاف الدباس ، السبت، أن تقييم أداء القطاع السياحي لا يعتمد على الأرقام المجردة وحدها، بل يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، موضحا أن الأردن عمل على تنويع المنتجات السياحية واستهداف أسواق جديدة، خصوصا الأسواق المجاورة التي يمكن لمواطنيها الوصول إلى المملكة دون الحاجة إلى السفر جوا، بحسب المملكة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 17.2% خلال شهر تشرين الأول 2026، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ 724.8 مليون دولار، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 7,076.7 مليون دولار.

وأوضح الدباس أن العقبة سجلت أداء إيجابيا للغاية، مستفيدة من استهداف أسواق في الدول المجاورة والقريبة التي يمكنها الوصول إلى المدينة دون الحاجة إلى الطيران.

وأضاف أن العاصمة عمّان حافظت على مستوى جيد من النشاط السياحي والفندقي، فيما سجلت منطقة البحر الميت مستويات مقبولة نسبيا قياسا بالظروف المحيطة، في حين واجهت البترا أكبر التحديات، نظرا لاعتمادها بصورة رئيسية على الأسواق الأوروبية والأميركية التي كانت الأكثر تأثرا بالتطورات الإقليمية.

وأشار إلى أن مناطق الشمال شهدت ارتفاعا ملموسا في الإقبال السياحي، لا سيما من أسواق الخليج.

230 ألف مشارك في "أردننا جنة"

وفيما يتعلق ببرنامج "أردننا جنة"، قال الدباس إن البرنامج استقطب نحو 230 ألف مشارك خلال العام الحالي، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في البرنامج، مؤكدا أن الدعم الحكومي انعكس حركة اقتصادية استفادت منها الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والنقل السياحي والأدلاء والمشاريع في مختلف المحافظات.

وأوضح أن البرنامج شهد هذا العام توسعا في المسارات السياحية وتنويعا للتجارب وحزم الخصومات والدعم، مشيرا إلى أن من أبرز المناطق المستهدفة عجلون وجرش وأم قيس والسلط، إلى جانب العقبة والبحر الميت.

وبين أن البرنامج ساهم في دعم المنشآت السياحية في هذه المناطق، ومساعدتها على توفير السيولة اللازمة لاستمرار عملها، فضلا عن تنشيط أعمال مزودي الخدمات السياحية، من شركات النقل والأدلاء والمطاعم وغيرها.

ولفت إلى أن البرنامج وفر أسعارا تشجيعية للرحلات تبدأ من 6 و7 و8 و10 دنانير، فيما تضمنت عروض البترا إقامة لشخصين في فندق خمس نجوم مقابل 55 دينارا، شاملة النقل والدليل السياحي والمبيت والإفطار والعشاء.

استهداف أسواق جديدة

وأشار الدباس إلى أن تنويع المنتج السياحي أسهم في تخفيف أثر التحديات الإقليمية، لافتا إلى العمل على ربط السياحة الرياضية بالمواقع الأثرية والسياحية في المملكة.

وأوضح أن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA) شكلت نموذجا لهذا التوجه، من خلال إقامة فعاليات في مواقع مثل جبل القلعة والمدرج الروماني، وتنظيم زيارات للمشاركين إلى البترا، بما يسهم في ربط المنتج الرياضي بالمنتج السياحي واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.

كما أشار إلى ماراثون البحر الأحمر الذي انتهى في البحر الميت، بمشاركة أكثر من 600 شخص من دول أجنبية ومن خارج المنطقة المحيطة، إلى جانب العمل على تطوير السياحة العلاجية، موضحا أن منصة "سلامتك" لاستقطاب هذا النوع من السياحة وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأكد الدباس استمرار العمل على الأسواق السياحية التقليدية من خلال تكثيف الحملات التسويقية ومتابعة أداء المكاتب التمثيلية، عبر إعداد تقارير شهرية وربع سنوية وحصر النتائج وقياس الأداء.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استهداف أسواق جديدة، من بينها مصر ولبنان وتركيا، التي وصفها بأنها سوق واعد يمتلك إمكانات كبيرة للأردن، إلى جانب الصين، خصوصا بعد الزيارة الملكية والعمل على ربط خطوط طيران مباشرة، فضلا عن السوق اليابانية.

وأشار إلى أن الأسواق المجاورة تحظى بأولوية في ظل الأزمات الإقليمية، ومن بينها أسواق المغرب العربي وفلسطين ودول الخليج، نظرا لإمكانية الوصول إلى الأردن دون الحاجة إلى الطيران، ومعرفة هذه الأسواق بمستوى الأمن والاستقرار في المملكة.

وكشف عن العمل على استهداف الأجانب المقيمين في دول الخليج، في ظل وجود ملايين منهم، موضحا أن الخطة تشمل استقطابهم لأنماط مختلفة من السياحة، بينها السياحة الدينية وزيارة المغطس والمواقع الأثرية، والسياحة الاستجمامية في منطقة البحر الميت.

وتظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 20.4% ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 13.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقابل انخفاضه من الأردنيين المغتربين بنسبة 3.1%، والجنسية الأميركية بنسبة 15.2%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24%، والجنسيات الأخرى بنسبة 36.8%.

كما ارتفع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين بنسبة 2.6% خلال تشرين الأول 2026، ليبلغ 155.9 مليون دولار، في حين انخفض بنسبة 4.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 1,667.1 مليون دولار.