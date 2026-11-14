658 ألف نزيل في فنادق العقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

خبرني - قال رئيس قسم البيانات والخدمات السياحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مراد شحادة، إن عدد نزلاء الفنادق في العقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 658 ألف نزيل، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت نسبة الإشغال الفندقي إلى 45.2% .

وأضاف شحادة لقناة المملكة أن متوسط مدة إقامة السياح في العقبة ارتفع إلى 2.2 ليلة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ2.1 ليلة في عام 2025، بزيادة نسبتها 4.8%، الأمر الذي يعزز الإنفاق السياحي والاستفادة من أعداد السياح.

وأشار إلى أن العقبة استقبلت الباخرة السياحية "إستونيا جراندي" وعلى متنها نحو 670 سائحا، معظمهم من الجنسية الروسية.

ولفت إلى أن الباخرة تتضمن برنامج مبيت في العقبة، ما يتيح للقطاعات السياحية والتجارية والمجتمع المحلي الاستفادة من الحركة السياحية، بما يشمل المطاعم والأدلاء السياحيين وقطاع النقل والمنتزهات السياحية.

وأوضح أن العقبة استقبلت خلال عام 2026 الباخرة السياحية "أرويا" وعلى متنها نحو 3400 سائح، فيما يُتوقع وصول باخرة "جراند أستوريا" لتعزيز أعداد السياح القادمين عبر محطة العقبة للسفن السياحية.

وبيّن أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل على الحد من موسمية القطاع السياحي، من خلال تعزيز الربط الجوي وتنويع المنتج السياحي، مشيرا إلى تدشين رحلات على خطي الرياض وأبوظبي، والعمل على إطلاق خط جوي مباشر بين موسكو والعقبة، من المتوقع أن يبدأ في 20 كانون الأول المقبل، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وأضاف أن الجهود تشمل دعم سياحة المؤتمرات والفعاليات الرياضية والصحية والمتخصصة وسياحة المغامرات، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للعقبة وقربها من وادي رم والبتراء.

وتوقع شحادة أن تسهم هذه الجهود، إلى جانب زيادة رحلات السفن السياحية، في تعزيز أعداد القادمين ونسب الإشغال ومتوسط مدة الإقامة، وتحقيق تعاف ملموس في الحركة السياحية بالعقبة.