ترمب وماسك ينتفضان لإنقاذ إمبراطور «إنفيديا»

خبرني - أفادت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير صحفي بأن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، انضم رسمياً إلى المطالبين بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق الإلكترونية، وذلك في أعقاب الأزمة الكبرى، التي هزت أوساط صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إثر استقالة هوانغ المفاجئة يوم الخميس، بعد إقراره بعلاقة عاطفية مع امرأة، يُشتبه من قبل جهات في الاستخبارات الأمريكية بأنها جاسوسة لصالح الصين.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك أعلن يوم الجمعة عبر حسابه على منصة «إكس»، الذي يتابعه أكثر من 240 مليون شخص، عن توقيعه على عريضة، تطالب بعودة هوانغ إلى قيادة الشركة، مؤكداً في منشوره أن هناك تحركاً قائماً لإعادة جنسن، وأنه يوقع عليه بدوره، كما ذهب ماسك إلى أبعد من ذلك في تفاعله مع الأزمة؛ إذ رد على أحد المتابعين، الذي اقترح عليه توظيف هوانغ في شركاته بالقول، إن «ذلك سيكون شرفاً له».

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن اسم إيلون ماسك برز إلى جانب نخبة من كبار رجال المال والأعمال وأباطرة التكنولوجيا في وادي السيليكون على موقع «standwithjensen.com»، الذي يضم عريضة جمعَت آلاف التوقيعات من قادة القطاع التقني، حيث أعرب الموقعون عن قلقهم البالغ من أن هوانغ قد أُجبر على التنحي من دون اتباع إجراءات قانونية وتنظيمية عادلة، وذات مغزى، وهو ما يعكس حالة الاستنفار غير المسبوقة في الأوساط التكنولوجية، التي ترى في غياب هوانغ تهديداً لاستقرار قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

وعلى الصعيد الداخلي للشركة نقلت الصحيفة عن مجلة وايرد أن دعوة مماثلة لعودة هوانغ قد تم تداولها بين موظفي «إنفيديا»، وحصدت أكثر من 1600 تعليق، أبدت أغلبيتها العظمى تأييداً قوياً لعودته إلى رأس الهرم الإداري.

واختتمت «واشنطن بوست» تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التداعيات المتسارعة لم تقتصر على دعم أقطاب التكنولوجيا فحسب، بل امتدت لتشمل أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة، حيث حظي هوانغ بدعم علني وصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أشهر قليلة من اجتماعهما المشترك في البيت الأبيض في سبتمبر الماضي، بحضور رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وإيلون ماسك، وعدد من كبار التنفيذيين، ما يضع مجلس إدارة «إنفيديا» أمام ضغوط سياسية واقتصادية وتقنية هائلة لإعادة النظر في رحيل أحد أبرز مهندسي ثورة الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث.