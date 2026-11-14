الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم العطور !

خبرني - اقتحم الذكاء الاصطناعي مجال الصناعات العطرية، إذ بات لهذه التقنية الثورية دور متزايد في ابتكار أنواع جديدة من العطور، رغم تأكيد العاملين في القطاع أن التكنولوجيا، مهما تطورت، لن تستطيع أن تحل بالكامل محل الخبرة الحسية البشرية.

عام 2025، افتتحت شركة "إستي لودر" الأميركية العملاقة في صناعة مستحضرات التجميل مركزا لابتكار العطور في باريس يستخدم الذكاء الاصطناعي للجمع بين الخبرة الفنية التقليدية والتكنولوجيا المتطورة.

ويهدف المركز إلى دعم علاماتها التجارية التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مثل "جو مالون لندن" و"كيليان باريس" و"لو لابو" و"توم فورد بيوتي"، وفق نائب رئيس المجموعة لابتكار العطور لوكاس نانيني.

ويختبر نانيني بعض التركيبات الجديدة التي يتم التوصل إليها على زوار "دار العطور" (Maison des Parfums).

ويقول نانيني "يسمح لنا الذكاء الاصطناعي بالعمل على ما نسميه "المفارقات"، أي على سبيل المثال، كيف يمكننا ابتكار زيت عطري غني لديه في الوقت عينه قوام خفيف بما يكفي لجعله يفوح في الهواء؟".

يساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة، وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ.

كما يسهم الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام التنظيمية، إذ يشير نانيني إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه التحقق مما إذا كانت قوانين مختلف الدول تسمح باستخدام كل مكون من مكونات العطر.

وبنقرة واحدة، أصبح بالإمكان التأكد مما إذا كان أحد المكونات، من بين أكثر من ألف مكون مستخدم، قانونيا في بلد معين، ومعرفة الحد الأقصى للتركيز المسموح به.

ويمكن أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد جزيئات بديلة لمكونات كانت تُستخلص سابقا من الحيوانات، بعد حظر استخدام أنواع منها بعد ضغوط مارستها حركات الرفق بالحيوان.

- توفير الوقت

تؤكد "إنترناشونال فلافرز آند فراغرانسز"، وهي جهة أميركية رئيسية أخرى في هذا القطاع، أن الذكاء الاصطناعي يقلص الوقت اللازم لتطوير العطور وتصنيعها بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.

ومع تزايد حصة العطور المتخصصة (niche perfumes) في سوق تشهد نموا مستمرا، استثمرت شركات مثل "جيفودان" السويسرية و"روبرتيه" الفرنسية بشكل مكثف في أدوات تساعدها على اكتشاف جزيئات عطرية جديدة.

وقد طوّرت "إنترناشونال فلافرز آند فراغرانسز" أدوات خاصة بها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من بيانات جمعتها داخليا على مدى عقود.

وتعمل إحدى هذه الأدوات على اقتراح مكونات تتكامل مع بعضها البعض، ويستخدمها خبير العطور في الشركة تانغي غينيه.

يقول غينيه "يسعى كل خبير عطور إلى إيجاد ذلك التناغم أو المزيج الذي سيوقد شرارة المشاعر في المستقبل".

تحلل الأداة الجزيئات الموجودة في مكوّن ما، ثم تقترح مكوّنات أخرى تشترك معه في خصائص مشابهة. فعلى سبيل المثال، يحتوي جوهر النعناع على مركب المنثون، وبإمكان الأداة اقتراح مكوّنات أخرى تحتوي هي أيضا على هذا المركب.

ويضيف غينيه "قد تبدو بعض التوليفات بديهية، بينما قد تبدو أخرى غريبة بعض الشيء، لكن هنا بالضبط تكمن قيمة هذه الأداة"، إذ إنها "تحفز الإبداع، ما يدفعني للنظر في توليفات مبتكرة للغاية".

مع ذلك، لا يقتنع الجميع بجدوى ثورة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

يؤكد الشريك المؤسس لدار العطور الفرنسية "إيليوس" غيوم تول أنه صاحب القرار النهائي في كيفية تطوير العطور، قائلا "أنا متمسك برؤيتي الخاصة".

ويضيف "تماما كما في الموسيقى، ثمة تنافرات تظهر عند البدء بتعديل المكوّنات، وهذا تحديدا ما يثير الاهتمام، ولا يمكن لأحد سوى الإنسان معرفة كيفية توظيفها بفعالية".

ويشير تول إلى عطر "أنجل" الذي أطلقته دار "تييري موغلر" عام 1992، قائلا "لا أعتقد أن أي ذكاء اصطناعي كان سيقترح ابتكار عطر كهذا"، مشيرا إلى أنه اعتُبر حينها ثوريا بسبب نفحاته الحلوة.