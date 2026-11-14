السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطنين وتكشف تفاصيل التهم الموجهة لهم

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بجانيين في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة إن كلا من فاضل بن حسن بن عبد الله الصفواني وجواد بن عبد الله بن علي قريريص سعوديين، أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

وأفادت الداخلية بأن قوات الامن تمكنت من القبض على المذكورين، وأن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم.

وأضافت أنه وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وثبوت أهليتهما وتكليفهما، صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت في البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقهما يوم السبت 14 نوفمبر بالمنطقة الشرقية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.