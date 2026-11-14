آلاف المتظاهرين في باريس احتجاجا على الغلاء وعنف الشرطة

خبرني - انطلق آلاف المتظاهرين في مسيرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والعنف المفرط لرجال الشرطة.

وتحركت حشود المتظاهرين من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، حاملين لافتات وشعارات احتجاجية، فيما رفرفت الأعلام فوق رؤوس المشاركين، وقرع أحد المتظاهرين على الطبل لضبط إيقاع المسيرة.

وتأتي المظاهرة بمشاركة حركات شبابية وطلابية ومجموعات من حركة "السترات الصفراء" ضمن موجة احتجاجات تشهدها فرنسا، وسط تصاعد الاستياء من غلاء تكاليف المعيشة والممارسات العنيفة لقوات الأمن.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أعلن، أمس الجمعة، أن البلاد ستشهد يوم 14 نوفمبر ما بين 50 و60 مظاهرة، مشيرا إلى تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، تتوقع أجهزة الاستخبارات التابعة لشرطة باريس مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف متظاهر في العاصمة، مع احتمال حدوث اضطرابات أمنية نتيجة انضمام عدة حركات احتجاجية.

وتتزامن التحركات مع اعتراض مجموعات حقوقية على مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات الأمن، والمقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي في 19 نوفمبر. ويصف معارضو المشروع التشريع بأنه يمنح الشرطة حماية قانونية واسعة لدى استخدام السلاح.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات سمحت بتنظيم المسيرة بين ساحتي الجمهورية والأمة، مرورا بساحة الباستيل، في ظل إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أعمال عنف.

وبدأت موجة الاحتجاجات في فرنسا منتصف سبتمبر الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية إلى الشوارع في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل أن ينضم إليهم محتجون ضد ارتفاع الأسعار، وتتوسع المظاهرات إلى مناطق أخرى.

وشهدت البلاد أكبر مظاهرة على مستوى البلاد في 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

واستخدمت قوات الأمن الفرنسية خلال الاحتجاجات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وسط انتقادات لأساليب التعامل الأمني مع المحتجين.