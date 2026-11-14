للمرة الثالثة.. تأجيل أول انتخابات في تاريخ جنوب السودان

خبرني - أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم السبت، إرجاء أول انتخابات تشهدها البلاد إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

وكان موعد الاقتراع مقررا في 22 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعدما أُرجئ مرتين في الدولة التي تعاني من نزاع سياسي وعرقي واسع النطاق.

ونشرت هيئة الانتخابات الجدول الزمني الجديد على صفحتها في منصة "فيسبوك"، محددة 11 فبراير/شباط موعدا جديدا للعملية الانتخابية، وأكد الأمين العام للهيئة، أهون مالو لويث، لوكالة الصحافة الفرنسية تأجيل الانتخابات من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في عام 2011 بعد الانفصال عن السودان، لكن ما لبثت أن اندلعت فيها حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، مما أودى بحياة نحو 400 ألف شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.

ونص اتفاق السلام الموقّع عام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيسا والثاني نائبا له خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 2022 بإجراء انتخابات أُرجئت مرات عدة.

وأوقفت السلطات رياك مشار في مارس/آذار 2025 ووضعته رهن الإقامة الجبرية، لتستأنف المعارك بين الجيش الموالي لسلفاكير والمليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وكانت مؤشرات تعثر العملية الانتخابية تتزايد مع اقتراب موعدها المحدد؛ إذ إن المعدات الضرورية لم تصل سوى إلى مراكز تسجيل الناخبين في عواصم الولايات الفدرالية العشر والمناطق الإدارية الثلاث، من أصل 3161 مركزا مخصصا، بحسب مفوضية الانتخابات.

ومن جهتها، حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مرارا من عدم استعداد البلاد لإجراء الانتخابات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبرت اللجنة أن خطوات سياسية، من بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى "انقلاب دستوري"، محذرة من أن الاقتراع في مثل هذه الظروف يهدد بـ"إشعال حرب".

وعلى الرغم من التأجيل، من المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين، السبت، على أن تجرى عملية الاقتراع في 11 فبراير/شباط، وتعلن النتائج في الـ15 من الشهر ذاته.