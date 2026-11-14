البيت الأبيض: اجتماع تاريخي بين ترمب وبوتين وشي جينبينغ في الصين

خبرني - يخطط دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ لعقد اجتماع مشترك على هامش قمة تستضيفها الصين الأسبوع المقبل، وفقاً للبيت الأبيض.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، بأن الاجتماع التاريخي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين سيُعقد خلال مشاركة ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنجن جنوبي الصين.

ونوهت ويلز إلى أن الرئيس ترامب "سيناقش، بين عدد من الموضوعات، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم"، مشيرة إلى أن "هذا الانتشار، باعتقاد الرئيس ترامب، يشكل خطورة بالغة".

ومن المتوقع أن يبحث المجتمعون من قادة القوى النووية الأكبر في العالم، ملف إيران؛ فيما لن يُناقش ملف أوكرانيا.

ولم تُصدر موسكو وبكين أي تعليق حتى الآن.

ونقلت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز، عن مسؤول أمريكي بارز، دون الكشف عن هويته، القول إنه لا يُتوقع التوصل إلى اتفاق بعد هذه المحادثات.

وسيصل ترامب إلى شنجن في وقت متأخر من يوم الأربعاء، للمشاركة في القمة التي تستمر يومين بين الدول الأعضاء الـ 21 في منتدى أبيك.

كما سيشارك ترامب في محادثات ثنائية مع نظيره الصيني يوم الخميس، في رابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى منصبه في 2025.

وقالت ويلز: "سيختتم ترامب زيارته إلى الصين باجتماع ثلاثي بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس روسيا الاتحادية".

وأضافت أن رحلة ترامب، التي ستشمل أيضاً حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين يوم الثلاثاء، كفيلة بتأمين "مكاسب تاريخية للشعب الأمريكي وتعزيز المصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكانت معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا قد انتهت صلاحيتها في فبراير/شباط، تاركة أكبر ترسانتين نوويتين في العالم من دون قيود رئيسية، ومعلنة نهاية التعاون في مجال الحدّ من التسلح والذي ساعد على إنهاء الحرب الباردة.

وفيما حثت الأمم المتحدة، الطرفين، على الاتفاق على إطار جديد من دون تأخير، إلا أن ترامب قال إنه يمكنه استبدال الاتفاق بآخر أفضل منه يشمل الصين، التي تواصل تعزيز ترسانتها النووية.

حينها، قال مسؤولون أمريكيون كبار سابقون ومحللون لبي بي سي، إن السعي للحصول على تعاون من جانب بكين وموسكو قد يواجه عقبات كبيرة ويستغرق سنوات.

وكان شي جينبينغ قد استضاف كلاً من بوتين وترامب بشكل منفصل في بكين، بفارق أيام قليلة فقط في وقت سابق من هذا العام، بينما استقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في واشنطن في سبتمبر/أيلول.

وأصبحت بكين شريكاً تجارياً أساسياً لموسكو منذ أن بدأت في اجتياح أوكرانيا عام 2022، وهو ما أدى إلى عزل روسيا وفرْض عقوبات غربية عليها.

لكن اتفاقاً أمريكياً مثيراً للجدل لاستيراد الديزل الروسي، وتعليق العقوبات التي تستهدف أكبر مستوردي النفط والغاز الروسيَين، بما في ذلك الصين، فاقما القلق الأوروبي الشهر الماضي، إزاء ما اعتُبر توجهاً أكثر لِيناً من إدارة ترامب تجاه الكرملين.

وفي الوقت نفسه، سعى ترامب وشي جينبينغ إلى إظهار علاقات أكثر دفئاً خلال قمم عُقدت في بكين وواشنطن هذا العام، رغم أنه لم يظهر إحراز تقدم يُذكر في قضايا رئيسية مثل التجارة، والتنافس على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتايوان.

كما شكّلت حرب إيران نقطة خلاف أخرى؛ إذ تعد بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وأكبر شريك تجاري لها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الجمعة بأن شي جينبينغ سيشارك في محادثات "ثنائية" على هامش قمة أبيك، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية، لكنها لم تذكر الاجتماع الثلاثي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية رسمية إن هناك "مؤشرات تؤكد الاستعداد" لإجراء مثل هذه المحادثات خلال القمة.