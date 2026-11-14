أدوية السرطان لزيادة الطول.. ترند خطير يهدد صحة المراهقين

خبرني - حذّر خبراء أهالي المراهقين من موجة ترند جديدة تعرف باسم "هوس زيادة الطول"، يلجأ فيها بعضهم إلى أدوية مخصصة لعلاج السرطان بهدف زيادة الطول.

وبحسب تقارير، يتناول بعض المراهقين، ومعظمهم من الذكور، دواء "إردافيتينيب" المعروف أيضا باسم "ERDA" أو "Erta"، وهو دواء مخصص لعلاج نوع محدد من سرطان المثانة.

ما القصة؟

تقول التقارير إن المراهقين يشترون الدواء عبر الإنترنت على أمل أن يساعدهم على النمو بعد قراءة منشورات تزعم أنه يزيد الطول. وحذّر الأطباء من تناول هذا الدواء خارج الإشراف الطبي، مؤكدين أنه قد يسبب مضاعفات دائمة، وربما لا يؤدي أصلا إلى أي زيادة حقيقية في الطول.

وقالت الدكتورة ستيفاني ويدمر، طبيبة الطوارئ في نيويورك: "من المقلق للغاية أن يجرب المراهقون أدوية سرطانية قوية في محاولة لزيادة طولهم. هذه الأدوية طُورت لعلاج حالات طبية خطيرة، لا لتحسين المظهر، وتناولها من دون سبب طبي مشروع أو إشراف طبي قد تكون له عواقب مدمرة".

المخاطر المحتملة

يحذر الأطباء من أن تناول الدواء قد يسبب:

- تلفا في صفائح نمو العظام.

- كسورا عظمية.

- آلاما شديدة.

- أضرارا في الأعضاء.

ما هو "إردافيتينيب"؟

يُباع الدواء تحت الاسم التجاري Balversa، وقد وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج بعض أشكال سرطان المثانة المتقدم. ويعمل الدواء على إبطاء نمو الأورام عبر حجب بروتين يساعد على نمو الخلايا السرطانية. لكن أبحاثا سابقة أشارت إلى أنه قد يسرّع نمو العظام لدى الأطفال والمراهقين، ما قد يؤدي إلى زيادة الطول، وهو ما يشكك فيه بعض العلماء.

هل يمكن شراؤه بسهولة؟

الدواء لا يُصرف إلا بوصفة طبية، ويرتبط بآثار جانبية عدة، من بينها:

- ضرر في البصر.

- نزيف الأنف.

- تغيرات في الجلد والأظافر.

- آلام شديدة في العضلات والعظام.

ومع ذلك، تقول تقارير إن بعض المراهقين تمكنوا من شرائه من بائعين إلكترونيين خارج الولايات المتحدة.

شهادات من مراهقين

بحسب مجلة Rolling Stone، قال مراهق يبلغ 17 عاما ويُشار إليه باسم "زاك" إنه اشترى الدواء عبر الإنترنت مقابل 300 دولار للحصول على كمية تكفي شهرا، على أمل أن يزداد طوله. وأوضح أنه نما عدة بوصات بين سن 15 و17 عاما أثناء تناوله الدواء، لكنه عانى من آلام شديدة في المفاصل ونزيف أنفي متكرر، حتى إنه خشي أن يحتاج إلى دخول المستشفى.

كما قال مراهق آخر يدعى "جيمس" إن الدواء جعل أظافره تصفر وخرج منها صديد، مضيفا أنه زاد نحو ثلاث بوصات خلال شهرين بعد أن بدأ تناوله في أواخر أغسطس.

ماذا تقول الشركة؟

قالت شركة Johnson & Johnson إن الدواء "لم يُعتمد لزيادة الطول، ولم تثبت سلامته أو فاعليته لهذا الغرض أو للاستخدام لدى الأطفال أو المراهقين". ويؤكد الأطباء أيضا أن ما إذا كان الدواء يزيد الطول فعلا أمر غير محسوم.

من أين جاءت الشائعات؟

ترجع الشائعة إلى دراسة نشرت عام 2024 في مجلة Hormone Research in Paediatrics، ووجدت طفرات نمو غير متوقعة لدى أطفال يتناولون "إردافيتينيب" لعلاج أورام في الجهاز العصبي المركزي. وخلال البلوغ، يحدث نمو العظام في صفائح النمو، وهي مناطق من الغضروف تقع قرب نهايات العظام.

ويُعتقد أن هذا المسار يرتبط ببروتين FGFR3، لكن الباحثين افترضوا أن "إردافيتينيب" قد يثبطه، ما قد يؤدي إلى تسارع النمو. إلا أن الدكتور أدالبيرت رايمان، أخصائي الغدد الصماء للأطفال في جامعة فيينا الطبية وأحد معدي الدراسة، حذر من أن تناول الدواء ينطوي على مخاطر خطيرة، وقال إن المستقبلات التي يستهدفها موجودة تقريبا في كل الخلايا، ولا أحد يعرف ما قد يحدث بعد 5 أو 10 سنوات، خصوصا لدى الأطفال.

وأوضحت الدكتورة ويدمر أن من أكبر المخاوف أن هذه الأدوية قد تسبب آثارا جانبية خطيرة، بينها:

- ضرر دائم محتمل في النظر.

- ارتفاع مستويات الفوسفات.

- اضطرابات أيضية أخرى.

وقالت: "نتحدث عن مراهقين ما تزال أجسامهم في طور النمو، وتعريضهم لهذه المخاطر من أجل هدف تجميلي أمر مقلق للغاية. ينبغي أن نشجعهم على أولوية الصحة، لا على المقامرة بها. لا توجد زيادة في الطول تستحق المخاطرة بضرر دائم في البصر أو مضاعفات طبية خطيرة وغير معروفة".