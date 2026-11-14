أين يخبئ الأثرياء أموالهم؟

خبرني - يعيد الأثرياء حول العالم رسم خريطة استثماراتهم بعيداً عن الأسهم والسندات التقليدية، مع تزايد التقلبات في الأسواق وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. ووفقاً لبيانات نقلتها شبكة "CNBC"، باتت نحو 60% من محافظ مكاتب الثروات العائلية الأميركية موجهة إلى استثمارات بديلة، في تحول يعكس تغيراً واضحاً في طريقة إدارة الثروات الكبرى.

ويأتي هذا التوجه في وقت أصبحت فيه الأسواق المالية أكثر تركيزاً على عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما لا توفر السندات في بعض الأحيان الملاذ الدفاعي التقليدي الذي اعتاد عليه المستثمرون خلال العقود الماضية. كما أن استمرار الضغوط التضخمية يدفع أصحاب الثروات للبحث عن مصادر عائد جديدة أقل ارتباطاً بتقلبات البورصات.

وتتجه مليارات الدولارات بشكل متزايد نحو صناديق التحوط والائتمان الخاص ومشروعات البنية التحتية والأصول الحقيقية. كما عززت طفرة الذكاء الاصطناعي جاذبية الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات، وهي قطاعات تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم وتستفيد من الطلب المتزايد على القدرات الحاسوبية.

ويعكس هذا التحول ما تشهده المؤسسات المالية الكبرى؛ إذ سجل بنك "جي بي مورغان" نمواً بنسبة 40% في الأصول البديلة المُدارة لعملائه الأثرياء في آسيا، فيما قفزت تدفقات صناديق البنية التحتية بنحو 30% مدفوعة بالرهانات على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

لكن هذه الاستثمارات ليست خالية من المخاطر. فخلافاً للأسهم المدرجة التي يمكن بيعها خلال ثوانٍ، قد تبقى الأموال محتجزة لسنوات في صناديق الائتمان الخاص أو مشروعات البنية التحتية. كما أن ضعف الشفافية وصعوبة تقييم بعض الأصول غير المتداولة قد يخفيان مخاطر لا تظهر إلا عند تراجع الأسواق أو تباطؤ الاقتصاد.

لذلك لا يبدو أن الأثرياء يهربون من المخاطر بقدر ما يعيدون توزيعها. فبينما يسعون إلى تقليل اعتمادهم على تقلبات البورصة، فإنهم ينتقلون في المقابل إلى فئات أصول أكثر تعقيداً وأقل سيولة. والسؤال الذي يشغل الأسواق اليوم ليس أين يستثمر الأثرياء أموالهم، بل ما إذا كانت هذه الاستثمارات البديلة ستوفر الحماية المنشودة عند أول اختبار اقتصادي حقيقي.