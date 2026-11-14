التحالف يعترض مسيّرتين أطلقهما الحوثيون في الرياض والمنطقة الجنوبية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم السبت، تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما جماعة الحوثي بمنطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع الطائرتين ومنعتهما من بلوغ أهدافهما، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن نوع الطائرتين أو مواقع الاعتراض أو وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشار إلى أن قوات التحالف تواصل رصد ومتابعة التهديدات الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وجاء هذا الإعلان في إطار سلسلة عمليات اعتراض متكررة شملت خلال الأيام الأخيرة طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مناطق سعودية عدة، بينها الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.