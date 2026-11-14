*
السبت: 14 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

التحالف يعترض مسيّرتين أطلقهما الحوثيون في الرياض والمنطقة الجنوبية

  • 14 نوفمبر 2026
  • 18:05
التحالف يعترض مسيّرتين أطلقهما الحوثيون في الرياض والمنطقة الجنوبية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم السبت، تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما جماعة الحوثي بمنطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع الطائرتين ومنعتهما من بلوغ أهدافهما، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن نوع الطائرتين أو مواقع الاعتراض أو وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشار إلى أن قوات التحالف تواصل رصد ومتابعة التهديدات الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وجاء هذا الإعلان في إطار سلسلة عمليات اعتراض متكررة شملت خلال الأيام الأخيرة طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مناطق سعودية عدة، بينها الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطنين وتكشف تفاصيل التهم الموجهة لهم
السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطنين وتكشف تفاصيل التهم الموجهة لهم
  • 2026-11-14 18:41
الكويت: إبعاد حارس أي بناية تُضبط فيها ممارسات مشبوهة
الكويت: إبعاد حارس أي بناية تُضبط فيها ممارسات مشبوهة
  • 2026-11-14 14:55
الكويت.. حبس سوريَّينِ 10 سنوات.. وتغريمهما 4 ملايين دينار
الكويت.. حبس سوريَّينِ 10 سنوات.. وتغريمهما 4 ملايين دينار
  • 2026-11-14 13:16
السعودية تنفذ أحكام القتل تعزيراً بحق 4 أردنيين
السعودية تنفذ أحكام القتل تعزيراً بحق 4 أردنيين
  • 2026-11-14 13:03
دبي.. القبض على عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الاستثماري
دبي.. القبض على عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الاستثماري
  • 2026-11-14 11:50
الإمارات تكشف جنسيات ضحايا ومصابي حادث الفجيرة.. بينهم أردنيان مصابان
الإمارات تكشف جنسيات ضحايا ومصابي حادث الفجيرة.. بينهم أردنيان مصابان
  • 2026-11-14 11:47