(حتى لو الجن الأزرق لن أسافر لمصالحة أي لاعب).. حسن شحاتة يوجه انتقادا حادا لصلاح

خبرني - شن المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر "المعلم" حسن شحاتة هجوما لاذعا على قائد "الفراعنة" محمد صلاح، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.

وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم السبت الماضي إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون وتعيين علي ماهر مديرا فنيا جديدا للمنتخب، في خطوة جاءت بعد فترة من الجدل والتوتر بشأن تعكر الأجواء داخل المعسكر، والتوترات التي شابت العلاقة بين الجهاز الفني السابق وعدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم القائد محمد صلاح.

وأكد شحاتة الفائز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر (أعوام 2006 و2008 و2010)، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمد صلاح كان السبب الرئيسي وراء إقالة حسام حسن، معتبرا أن اعتراض النجم المصري على استبداله في إحدى المباريات لم يكن مبرَرا.



وشدد "المعلم" على أن أي مدرب يمتلك الحق المطلق في إجراء التغييرات الفنية التي يراها مناسبة لمصلحة الفريق، بغض النظر عن اسم اللاعب أو حجم نجوميته، موضحا أنه لا يجوز الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بهذه الطريقة التي أشعلت الخلافات وأدت بنهاية المطاف إلى إنهاء مهام حسام حسن وجهازه المعاون وتعيين علي ماهر.

وفي تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن سفر رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح، أبدى شحاتة معارضته الشديدة لهذه الخطوة، مبينا أن مكانة رئيس الاتحاد تفرض عليه التعامل مع المواقف بنهج مختلف، وأنه غير مطالب بالسفر خلف لاعب لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل وجود حدود تنظيمية تحكم العلاقة بين منظومة الإدارة واللاعبين.



وأشار إلى أن الأزمة تتداخل فيها جوانب أخرى، مؤكدا حق المسؤول الأول عن الكرة المصرية في التعبير عن موقفه دون الحاجة لتقديم تنازلات تتجاوز الأعراف الإدارية.

وحول موقفه الشخصي لو كان في موقع القرار وطلب منه السفر لمصالحة لاعب، حسم حسن شحاتة موقفه بصورة قاطعة قائلا: "لا أوافق أبدا، كنت لازم أرفض.. حتى لو الجن الأزرق".