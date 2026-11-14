بعد كارثة العياط.. مصر تضع سائقي القطارات تحت المراقبة

خبرني - تتجه مصر إلى توسيع الرقابة الإلكترونية على السكك الحديدية، عبر تركيب كاميرات داخل جرارات القطارات وعلى امتداد الخطوط، ضمن خطة عاجلة لتعزيز السلامة ومنع تكرار الحوادث.

ووجه وزير النقل المصري كامل الوزير بتعميم تركيب كاميرات المراقبة داخل جميع جرارات القطارات، بما يشمل الجرارات التي لا تتوافر فيها هذه الأجهزة حاليا، إلى جانب مد منظومة الكاميرات على طول خطوط السكك الحديدية، لمتابعة حركة التشغيل والتصدي لوقائع السرقة والتخريب التي تستهدف مكونات البنية الأساسية للمرفق.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر حضرت لقاء الوزير مع عدد من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب حادث تصادم قطاري العياط، أن الوزير استعرض أهمية تركيب الكاميرات داخل كبائن القيادة، باعتبارها وسيلة لمراقبة أداء قائدي القطارات ومدى التزامهم بتعليمات التشغيل، فضلا عن توثيق ما يجري خلال الرحلات، بما يتيح رصد التجاوزات والمساعدة في تحديد المسؤوليات عند وقوع مخالفات أو حوادث.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب حادث قطاري العياط الذي وقع في 8 نوفمبر الجاري، عندما اصطدم القطار رقم 134، القادم من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا.

وأعلنت النيابة العامة في تقديراتها الأولية وفاة سبعة أشخاص وإصابة 114 آخرين، قبل أن تكشف التحقيقات عن مؤشرات تتعلق بوجود خلل في إجراءات التشغيل والالتزام بقواعد السلامة.

وأظهرت الفحوص الفنية، بحسب النيابة، أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، فيما أمرت بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيا، على خلفية تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات والتلاعب في دفتر الإشارات.

وشدد وزير النقل بحسب المصادر على عدم السماح لقائدي القطارات بتعطيل نظام التحكم الآلي "ATC" أو التدخل لإيقافه، مؤكدا ضرورة تشغيله بصورة منتظمة والالتزام بمتطلبات السلامة، باعتباره أحد أنظمة الحماية التي تساعد على الحد من مخاطر الأخطاء البشرية ومخالفات قواعد السير.

ولا تقتصر خطة الوزارة على تركيب الكاميرات، إذ أشار المصدر إلى إعداد برنامج عاجل لتطوير إجراءات السلامة في السكك الحديدية، يستهدف استكمال أعمال التأمين والتطوير خلال مدة لا تتجاوز عاما، مع إعطاء أولوية لخط القاهرة – بني سويف، وتزويد القطاعات الجاري تطويرها بأحدث أجهزة وأنظمة الحماية والإشارات والتحكم.