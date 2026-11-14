الأردن بطلا لكأس العالم لالتقاط الأوتاد

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، اختتام فعاليات بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026، التي تستضيفها مدينة العقبة، بتنظيم من مديرية الأمن العام، وبرعاية الاتحاد الملكي الأردني للفروسية .

وشهدت منافسات البطولة، التي استمرت على مدار 3 أيام في ثغر الأردن الباسم العقبة، تنافسا قويا ومستوى فنيا عاليا بين الفرق المشاركة في فعاليات الرمح، السيف، والمعلقات .

وتوج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية لفئة الفرق في منافسات اليوم الثالث (فعالية المعلقات)، فيما حلّ المنتخب القطري في المركز الثاني، وجاء المنتخب الهندي ثالثا .

وعلى صعيد الفردي لفعالية المعلقات، حقق فارس المنتخب القطري "إبراهيم الحمادي" المركز الأول، فيما جاء فارس المنتخب السوداني "محمد علي" في المركز الثاني، وحل فارس المنتخب السعودي "مهذل القحطاني" في المركز الثالث، بينما نال فارس المنتخب القطري "إبراهيم الحمادي" جائزة أفضل لاعب لفعاليات اليوم الثالث.

وفي الترتيب العام للبطولة، ظفر المنتخب الوطني بكأس المركز الأول، وحل المنتخب القطري ثانيا، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث.

أما على مستوى المجموع العام للبطولة فئة الفردي، فقد تُوِّج الفارس الأردني "عبدالوهاب الجراح" بكأس المركز الأول، وجاء فارس المنتخب السعودي "مهذل القحطاني" في المركز الثاني، فيما حلّ فارس المنتخب الهندي "دينيس كاراكر" ثالثا، كما نال فارس المنتخب الوطني "عبدالوهاب الجراح" جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026 .