إيطاليا تغرم ميتا 887 مليون دولار لوصولها لبيانات المستخدمين

خبرني - قالت الهيئة الإيطالية المعنية بحماية البيانات السبت، إنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على ميتا بلاتفورمز، بعد أن تبين لها أن الشركة وصلت إلى صور ومقاطع فيديو لدى مستخدمي نظام تشغيل أندرويد دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك.

وذكرت الهيئة في بيان أن ميتا تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي أندرويد من خلال ميزة في تطبيق فيسبوك تقترح محتوى من معرض صور المستخدمين الشخصي يمكنهم نشره.

وأضافت أن أمام ميتا 60 يوما لجعل هذه الميزة غير مفعلة بشكل تلقائي وطلب موافقة المستخدمين بشكل منفصل.

وقالت الهيئة إن التحقيق، الذي بدأ في عام 2025، لم يشمل الاستخدام المحتمل للمحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفت ميتا فعله.

وأوضحت الهيئة أنها تحتفظ بالحق في أن تقيم بشكل منفصل ميزة جديدة، أطلقت في عام 2026، تسمح بمعالجة المحتوى المخزن على الإنترنت من معرض صور المستخدمين.

وأشارت الهيئة إلى أن الغرامة تعادل قرابة 0.47% من الإيرادات العالمية للمجموعة.