الشرطة السويدية : القبض على مطلوب خطير في الأردن

خبرني - أعلنت الشرطة السويدية القبض على رجل سويدي مطلوب دولياً في الأردن، للاشتباه بتورطه في سلسلة من الجرائم الخطيرة، بينها التحريض على ارتكاب جرائم أسلحة مشددة والتآمر لتنفيذ أعمال تخريب خطيرة تهدد السلامة العامة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أُلقي القبض عليه الخميس، يُعتقد أنه لعب دوراً كبيراً في أعمال العنف الخطيرة، خصوصاً في منطقة الشرطة الجنوبية بالسويد، إلى جانب مناطق أخرى من البلاد.

تعاون أمني استمر أكثر من عام

وقالت الشرطة إن السلطات السويدية والأردنية تعاونت في التحقيقات المتعلقة بالقضية لأكثر من عام، قبل أن تتمكن السلطات الأردنية من القبض على المشتبه به.

وقال أندش فيبيري، رئيس الوحدة الدولية في الإدارة الوطنية للعمليات التابعة للشرطة السويدية لوكالة الأنباء TT “عززنا خلال الفترة الأخيرة تعاوننا مع الأردن على عدة مستويات، ونود توجيه شكر كبير للسلطات الأردنية على تحركها الحاسم”.

اتهامات تشمل التحريض على الحرق وجرائم الأسلحة

ويواجه الرجل عدة شبهات جنائية، وصدر بحقه قرار بالحبس الاحتياطي غيابياً في السويد.

وتشمل الشبهات التآمر لارتكاب تخريب خطير يهدد السلامة العامة، والتحريض على الحرق العمد، والتعدي الجسيم على سير العدالة، إضافة إلى التحريض على التحضير للحرق العمد.

كما يُشتبه في تحريضه على ارتكاب انتهاك بالغ الخطورة لقانون المواد القابلة للاشتعال والمتفجرات، والتحريض على ارتكاب جريمة أسلحة مشددة.

وأكدت الشرطة أن السلطات السويدية ستتقدم بطلب لتسليم الرجل من الأردن إلى السويد، لمتابعة الإجراءات القضائية بحقه.